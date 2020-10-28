Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Başakşehir ile PSG karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, etkili bir oyun ortaya koymasına karşın Kean'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, takımının mücadelesini beğendiğini ifade etti.

Buruk'un açıklamaları şöyle: "İki maçtır özgüven kazanıyoruz. Oyuncularımın hepsinin sahada yaptıklarını değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın her yerinde bu maç izlendi bu akşam. Bir Türk takımının bu maçtaki performansını ben izlesem çok mutlu olurdum. Girdiğimiz pozisyonlar ortada. Biraz inanarak vursak goller atabilirdik. Bir Türk takımının sahaya koyduğu oyun...

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kaybetmek, maçın sonunda mağlup olarak buraya çıkmak üzücü. Ama oyun olarak dimdik durduk. Üzülsek de bizim için tecrübe. Belki daha çok inanmamız lazımdı. Gol atacağımıza, kazanacağımıza biraz daha inansak, belki kazanabilirdik. Maçı izleyen herkesin 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı sahada. Her takıma karşı bu oyunu sergileyeceğiz. 4 maçı da kazanmak için adayız"

Okan Buruk'tan PSG maçı yorumu