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'da yeni kaptan Feghouli!

, ’ya uyguladığı taktiği Cezayirli yıldızda da deneyecek. 'da sahaya kaptan olarak çıkan ve sakatlanana kadar mücadele eden Belhanda, Ankaragücü maçında yok. Teknik Direktörü Fatih Terim de kaptanlık bandını tekrar kazanmak istediği Feghouli'ye verecek.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 29.10.2020 ABONE OL
Galatasaray'da yeni kaptan Feghouli!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi. 3 puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmış ve Faslı oyuncu sahanın en iyisi olmuştu. Ancak kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanan Belhanda, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

TAKIMDAKİ EN KIDEMLİ 4. İSİM
Cumartesi günü Belhanda'nın yerine Feghouli'yi ilk 11'e koymaya hazırlanan Terim, Erzurum'daki taktikle Cezayirli yıldızından da benzer performans almak istiyor. Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.

LİNNES TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray'da sakatlığı süren isimlerden Martin Linnes dünkü idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Norveçli sağ bek daha sonra hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı idman yaptı. Belhanda'nın ise tedavisine devam edildi.

TERİM'İN GÖZDESİ TAYLAN
Geçen sezon sadece 10 resmi maçta ilk 11'e girebilen Taylan Antalyalı bu sezon teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezi oldu. Galatasaray'ın oynadığı 9 resmi maçta da 11'de oynayan Taylan, ligde oyundan hiç çıkmayan Marcao'dan sonra 532 dakika ile en çok süre alan oyuncu konumunda.

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Galatasaray'da yeni kaptan Feghouli!
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