Avrupa’da ikinci!

Süper Lig'de ilk 6 haftayı namağlup geçen, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin başarısının sırrı top kayıplarını azaltması oldu. Sarı-lacivertli futbolcular, maç başına sadece 5 kez ayaklarındaki topu rakibe kaptırırken, bu alanda Avrupa'nın da en iyi ikinci ekibi oldu. İtalya Serie A ekibi Roma'nın 4 top kaybı ortalamasıyla ilk sırada olduğu listede,Avrupa'nın en az top kaybeden ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de yeni transferistenileni vermeye devam ediyor. Gökhan, şu ana kadar rakiplerininbu alanda ligin de en başarılı 3.ismi durumuna geldi. Hücumda gösterdiği performansla alkış alan