Eddie Newton: Başarı sezonun sonunda değerlendirilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İngiliz teknik adam "Hatalar... Bu kadar basit. Topun hakimiyetini bu kadar rakibe verirseniz, cezasını görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, cezayı yedik. Bu kadar basit. Bu tür maçlarda böyle hata yaparsanız cezasını çekersiniz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un ilk 7 haftada 5 puan toplamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Newton "Başarı, sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başı. Yapmamamız gereken hatalar var. Henüz çok erken. 'Başarılı' ya da 'başarısız' demek için sezon sonunu beklemelisiniz. İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

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