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’den 3 özel istek

Sarı-kırmızılılar devre arası döneminde takıma takviye için rotayı çizdi. Scout ekibi ile sık sık görüşen İmparator, önce ara transfer sonra da sezon sonu için planlamayı yaptı. Lisansı çıkarılmayan, bonservisi elinde olan isimler ve ile İskandinavya Ligleri mercek altında

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Fatih Terim’den 3 özel istek
Pazartesi günü yapılan Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde barış sağlandı. Görüşmede devre arası ve sezon sonu için de transfer stratejisi belirlendi. Marcao ve Luyindama ikilisinden en az birini 15 milyon Euro'ya satmayı planlayan yönetim gelecek bütçe ile de hamlelerini yapacak. Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin başında olan Emre Utkucan'a isteklerini ileten Terim, 3 ayrı başlıkta talimatlarını verdi. İşte Terim'in çizdiği rota:

GENÇ YETENEKLERİ ARIYOR
1- Öncelik sırası bu sezon lisansı kulüpleri tarafından çıkarılmayan oyuncular. Bu oyuncuların listesini isteyen deneyimli teknik adam, maliyetleri de düşürmeyi planlıyor. 2- Devre arası veya sezon sonu kontratı bitecek olan oyunculardan bir liste de istendi. 3- İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin liglerinden genç oyuncular da Terim'in verdiği talimatla araştırılacak. Takımın bütçesini de düşünen deneyimli çalıştırıcı, Avrupa'nın dev ekiplerinin gözünden kaçan gelecek vaadeden isimler hedefleniyor.

MARCAO İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Aslan, 2018-19 sezonunun devre arasında Marcao'yu 4 milyon Euro bedelle alırken 3.5 yıllık kontrat imzalanmıştı.

LUYİNDAMA 8 MİLYON EURO'YA GELDİ
Toplamda 8 milyon Euro bedel ödenerek 2018-19 sezonu ara transferinde alınan Luyindama, 2023 sezonu sonuna kadar yıllık 1 milyon 50 bin Euro alacak.

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Fatih Terim’den 3 özel istek
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