Fatih Terim’den 3 özel istek

Pazartesi günü yapılan Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde barış sağlandı. Görüşmede devre arası ve sezon sonu için de transfer stratejisi belirlendi.Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin başında olan Emre Utkucan'a isteklerini ileten Terim, 3 ayrı başlıkta talimatlarını verdi.Öncelik sırası bu sezon lisansı kulüpleri tarafından çıkarılmayan oyuncular.Devre arası veya sezon sonu kontratı bitecek olan oyunculardan bir liste de istendi.İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinin liglerinden genç oyuncular da Terim'in verdiği talimatla araştırılacak. Takımın bütçesini de düşünen deneyimli çalıştırıcı,Aslan, 2018-19 sezonunun devre arasında Marcao'yu 4 milyon Euro bedelle alırken 3.5 yıllık kontrat imzalanmıştı.Toplamda 8 milyon Euro bedel ödenerek 2018-19 sezonu ara transferinde alınan Luyindama, 2023 sezonu sonuna kadar yıllık 1 milyon 50 bin Euro alacak.