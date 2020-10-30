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'dan atağı!

Orta sahaya takviye planları yapan 'dan yeni bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar 'la sözleşme yenilemeyen için devre arasında ezeli rakibinin kapısını çalacak.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 00:44 Son Güncelleme: 30.10.2020 03:58 ABONE OL
Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı!

Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da
bu durum Fatih Terim ile yönetimin arasını açmıştı.

Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Takvim'de yer alan habere göre, milli futbolcuya Fatih Terim de onay verdi. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor.

Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği
öğrenildi.

Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.

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Galatasaray'dan Dorukhan Toköz atağı!
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