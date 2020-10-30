Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil'den tokat gibi paylaşım!

'den gibi paylaşım!

ekiplerinden forması giyen , hesabından gibi bir paylaşıma imza attı. Özil, "'da yeri yoktur" ifadesini kullanarak Kur'an-ı Kerim'de yer alan 'nden bir ayet paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 13:28 ABONE OL
Mesut Özil'den tokat gibi paylaşım!

Almanya Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen İslam inancından ve Türk kimliğinden asla ödün vermeyen Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından "Terörizmin İslam'da yeri yoktur" başlığı altında yaptığı paylaşımda Kur-an-ı Kerim'deki Maide Suresi'nden bir ayete yer verdi.

İşte o paylaşım:

"Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide - 32)

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARIYOR: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
Son dakika haberi: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde şok detay! FETÖ elebaşı için her anını kaydetmişler...
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden corona virüs belirtileri hakkında flaş açıklama! Bazı semptomlar...
BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Okul sınavları için son dakika haberi: Yüz yüze eğitim sürecinde sınavlar nasıl, nerede yapılacak? Okul sınavları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika haberler: Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı! "La Nina'ya giriyoruz..."
Son dakika haberi: Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Yılmaz ailesi cenaze programını açıkladı...
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? 30 Ekim canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil'den tokat gibi paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA