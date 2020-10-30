Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: 4 hakemin testi pozitif!

Son dakika: 4 hakemin testi pozitif!

, 4 üst klasman hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:08 Son Güncelleme: 30.10.2020 14:15 ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 üst klasman hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARIYOR: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde şok detay! FETÖ elebaşı için her anını kaydetmişler...
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden corona virüs belirtileri hakkında flaş açıklama! Bazı semptomlar...
BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Okul sınavları için son dakika haberi: Yüz yüze eğitim sürecinde sınavlar nasıl, nerede yapılacak? Okul sınavları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak Mesut Yılmaz ile ilgili unutamadığı anısını gözyaşları ile anlattı: Beni bir yere götür Abdurrahim
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? 30 Ekim canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatı ne kadar?
SON DAKİKA: Güncel kredi faiz oranları 2020! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika haberi: Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Yılmaz ailesi cenaze programını açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 4 hakemin testi pozitif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA