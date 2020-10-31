Başkent’te puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in yedinci haftasında günün açılış maçı Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynandı. Gençlerbirliği'nin sahası Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Gaziantep FK, 17. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği ise beraberliği 56. dakikada Daniel Candeias'ın ayağından gelen golle buldu.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti. Başkent ekibi Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.