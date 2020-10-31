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çok istediği stoperi 'ye ocakta getiriyor!

döneminin en hareketli takımı olan , ligde de zirveye oynamaya başladı. 6 haftalık periyotta mağlubiyet almayan Kanarya, ara transfer döneminde de durmaya niyetli değil. Sportif direktör , çok istediği yıldız stoperi ocakta Fenerbahçe'ye kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 09:44 Son Güncelleme: 31.10.2020 10:01 ABONE OL
Emre Belözoğlu çok istediği stoperi Fenerbahçe'ye ocakta getiriyor!

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe devre arasında da ayağını gazdan çekmeyecek. Lige flaş bir başlangıç yapan ve 14 puanla Alanyaspor'un ardında ikinci sırada yer alan ve hücum hattı ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerin Ocak ayında savunma hattını daha da güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Kanarya, yaz transfer döneminde transfer etmek için uğraştığı Roma'dan Juan Jesus için girişimde bulunmayı planlıyor. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesi Haziran ayında sona ererken Fenerbahçe'nin uygun bir bonservis bedeli ile oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği bildirildi.



LEMOS VE SERDAR İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
Sezon başında transfer edilen Lemos'un bir türlü istenen düzeye gelememesi Serdar Aziz'in de eski formundan uzak oluşu sebebi Jesus transferinin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak. 5 sezondur Roma forması giyen Juan Jesus, Temmuz ayında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmiş ancak beklenen anlaşma gerçekleşmemişti.

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Emre Belözoğlu çok istediği stoperi Fenerbahçe'ye ocakta getiriyor!
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