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'ye 4 müjde birden!

'in 6. haftasında 'u mağlup eden , gözünü maçına çevirdi. Pazartesi günü ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilere 4 müjdeli haber birden geldi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:49 ABONE OL
Fenerbahçe'ye 4 müjde birden!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün start verdi. Sarı-lacivertlilere sakatlıkları bulunan 4 isimden iyi haber geldi.

Takvim'de yer alan habere göre sakatlıkları geçen Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz ve Thiam takımla birlikte çalıştı. Gribal enfeksiyon geçiren Sinan Gümüş ise dinlendirildi.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, sonraki haftalarda aldığı puanlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, 6 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe'ye 4 müjde birden!
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