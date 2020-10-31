Seriye bağlayın!

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Teknik Direktörü , Ankaragücü maçı öncesi takımına hedef gösterdi. Kötü gidişe maçıyla ‘dur’ diyen sarı-kırmızılı ekipte oyuncularını uyaran İmparator, “Üst üste alacağımız galibiyetlerle zirveye çıkmalıyız” dedi

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
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Süper Lig'de kötü gidişe Erzurum'da 'dur' diyen Galatasaray milli araya 3 maçlık galibiyet serisi ile girmenin planlarını yapıyor. Bugün sahasında A.Gücü ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına hem uyarıda bulundu hem de hedef gösterdi. Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında 6 puan isteyen İmparator, "Puan kaybetme kotamızı doldurduk. Artık üst üste galibiyetlerle zirveye çıkmalıyız. Rakibin ligdeki durumu sizi rehavete sokmasın. Zor bir maç olacak" dedi.

DİAGNE VE FEGHOULİ İLK 11'E
Bu arada G.Saray'da cezalı Falcao ve tedavisi süren Belhanda'nın dışında Kovid-19 testi pozitif çıkan altyapıdaki genç oyunculardan biri Ankaragücü kadrosunda olmayacak. Belhanda ve Falcao'nun yerine Feghouli ile Diagne'nin ilk 11'e girmesi bekleniyor. Cezası biten Etebo da Ömer'den formayı alabilir.

ÜMİT DAVALA KARANTİNADA
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, kendisinin de bir süre izolasyonda kalacağını bildirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Davala, "Eşimin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadesini kullandı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 10 EKSİK
Bugün Galatasaray'a rakip olacak Ankaragücü virüs mağduru. 7 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkent ekibinde 2 oyuncu da belirti gösterdiği için kadroda yok. Alper Potuk ise kart cezalısı. Sarılacivertli takım, karşılaşma için altyapıdan 3 oyuncuyu kadroya dahil etti.

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