Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Menemenspor'da 22 kişi corona virüsüne yakalandı!

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1. ekiplerinden 'da, 11 futbolcu olmak üzere . Yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:24 Son Güncelleme: 31.10.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika: Menemenspor'da 22 kişi corona virüsüne yakalandı!

İzmir'de ve çevre illerinde hissedilen deprem sebebiyle Ankaraspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenen Menemenspor'da 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF. 1. Lig ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde perşembe günü yapılan COVID-19 testlerinin sonucunda 7'si futbolcu olmak üzere toplamda 13 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır.

Dün rahatsızlanan oyuncularımız ve personelimiz olması neticesinde tekrardan yaptırdığımız COVID-19 testlerinde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır.

Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

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Son dakika: Menemenspor'da 22 kişi corona virüsüne yakalandı!
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