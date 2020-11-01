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1-1 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi ile Adana temsilcisi Guido Koçer ve Lanzafame'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 21:22 ABONE OL
Adana Demirspor 1-1 Yılport Samsunspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor, 1-1 berabere kaldı.

Adana Demirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Traore (Dk. 53 Kerim Avcı), Hasan Kılıç (Dk. 85 Lanzafame), Erkan Zengin (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Gökhan İnler, Mehmet Akyüz (Dk. 63 Pa Dibba), Volkan Şen

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Caner Arıcı (Dk. 84 Erhan Kartal), Kerem Can Akyüz, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 84 Ercan Yazıcı), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 84 Gökhan Alsan), İlyas Yavuz (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 50 Guido Koçer (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Lanzafame (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 44 İlyas Yavuz, Dk. 69 Erkam Reşmen, Dk. 76 Savicevic, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

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Adana Demirspor 1-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU)
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