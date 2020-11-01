Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Tufan'a İngiliz ekibi talip oldu

'a İngiliz ekibi talip oldu

ve A 'daki performansıyla göz dolduran 'nin takip ettiği ortaya çıktı. ekibi sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Milli yıldızı 'nın ekibi de yakın takipte.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 00:52 Son Güncelleme: 1.11.2020 02:29 ABONE OL
Ozan Tufan'a İngiliz ekibi talip oldu

Fenerbahçe ile birlikte A Milli Takım'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı.

Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında.

Ancak İngiliz ekbinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.

Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti.

F.Bahçe Vedat için de taviz vermemişti. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Dizi setinde başlayan aşk bitti! Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Nilay Deniz boşanıyor!
Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili oğlundan yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış
SON DAKİKA | 14 yaşındaki İdil Şirin'in ilk sözleri ortaya çıktı! Depremden 58 saat sonra sağ çıkarılmıştı...
SON DAKİKA | "Her zaman umut var, yeni kurtarılanlar..." Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı, İzmir depremi sonrası konuştu!
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
Son dakika haberi: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında oğlundan açıklama! İkbal Gürpınar'ın 3 gün önce paylaştığı not...
Son dakika haberler: Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Resmi Gazete yayımladı; azami faiz oranı...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
SON DAKİKA HABER | 3 yaşındaki Elif Perinçek tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü! Minik Elif'in kahramanı o anları anlattı!
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm sürecinde yeni dönem başlıyor! Reyting sistemi ile puanlanacak. Reyting sistemi nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Tufan'a İngiliz ekibi talip oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA