İlk transfer Babel

Yaz transfer döneminde yönetim tarafından satış listesine koyulan Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak için bir hayli direndi. Fatih Terim, sezon başında sol açıkta Arda'yı tercih ederken, yedek kalanEURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Babel, sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi. Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan deneyimli oyuncu, artık Terim'in bankosu oldu.2020-21 sezonunda 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Babel şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi.Yıllık 2.5 milyon Euro'ya anlaşılan Babel'e 2 milyon Euro da imza parası ödenmişti.Babel kaliteli oyuncu. Son haftalarda iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor ve oyuna akıl katıyor. Fatih Terim de haklı olarak formu yükselen Babel'i oynatıyor. Bu formdayken Hollandalı oyuncuyu kulübede oturtmak haksızlık olur.Ancak yönetimin, izlediğimiz Babel'e itirazı olduğunu düşünmüyorum. FORMU YÜKSELDİSözleşmeyi uzatmak bence bir sorun yaratmaz. Çünkü Galatasaray, belki de satmak isterse bu haliyle bir alıcı bulabilir.Yeniden Milli Takım'da olmak için kendisine iyi bakıp, iyi çalışıyor. Babel'in de bu yükselen formunda Galatasaray'a katkı sağlayacağına inanıyorum.G.Saray'da kötü kadro planlaması bir dosya olsa kapağında Babel olurdu.Geçen sezon bekleneni veremediği için kiralanan Babel, G.Saray'da son yıllarda sol kanatta oynayan oyuncu profiline uymuyor.hızlı adamlardı. Babel yetenekli ve tecrübeli ama topu koşu yoluna değil rakip kaleye sırtı dönük ayağına isteyen bir forvet.Bu sezon Emre, Arda ve Oğulcan'ın geldiği kadroda orta sahada eksikler varken, elden çıkartılmalıydı ama Adem Büyük'ün ayrılığı sonrasında Terim, santrfor olarak kullanabileceği oyuncuyu kadroda tuttu.Günümüz futbolunda kalede, stoperde ve hatta santrforda bu yaşta oyuncu kullanabilirsiniz ama gelecek yıl 35 yaşında olacak Babel'den ne bekleyebilir ki G.Saray… Hedefi haziranda EURO 2021'de oynamak. 42 haftalık sezonun ardından bir de bu şampiyonada oynarsa gelecek sezonKısaca Babel ile G.Saray'ın yolları haziran ayında ayrılmalı.