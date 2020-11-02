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İlk

Katkısıyla Terim’in gözüne giren Hollandalı, gelecek sezon da kalmak için adım attı. Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, şimdiden 10 maçta sahaya çıktı. 'in forma vermeye devam edeceği 'in sözleşmesi de otomatik olarak devam edecek.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
İlk transfer Babel
Yaz transfer döneminde yönetim tarafından satış listesine koyulan Ryan Babel, Galatasaray'da kalmak için bir hayli direndi. Fatih Terim, sezon başında sol açıkta Arda'yı tercih ederken, yedek kalan Hollandalı oyuncu ise küsmedi ve ücretinde 3.6 milyon TL'yi bulan (375 bin Euro) indirimi de kabul etti. EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Babel, sıkıntılı dönemde gelen forma şansını fırsata çevirdi. Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerine asist ve golüyle direkt katkı sağlayan deneyimli oyuncu, artık Terim'in bankosu oldu. Babel'i ilk 11'den kesmeyi düşünmeyen İmparator, Falcao'nun yokluğunda sol açıktan ileri uca kaydıracak. 2020-21 sezonunda 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Babel şu ana kadar lig ve Avrupa'da toplam 10 kez forma giydi. Terim, Babel'i oynatmaya devam edecek ve opsiyonu devreye girecek Hollandalı hücum oyuncusu, bir anlamda önümüzdeki sezonun ilk transferi olacak.

2.5
Yıllık 2.5 milyon Euro'ya anlaşılan Babel'e 2 milyon Euro da imza parası ödenmişti.

1 SORU 2 CEVAP

SORU: Son haftalarda Babel'in yükselen performan var... Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin zorunlu da olsa uzaması konusuna siz nasıl bakıyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN
Babel, takıma katkı sağlayacak
Babel kaliteli oyuncu. Son haftalarda iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor ve oyuna akıl katıyor. Fatih Terim de haklı olarak formu yükselen Babel'i oynatıyor. Bu formdayken Hollandalı oyuncuyu kulübede oturtmak haksızlık olur. Yönetim, Babel'den böyle bir oyun beklemediği gibi 20 maç oynatılmasına belki de karşı çıkıyordu. Ancak yönetimin, izlediğimiz Babel'e itirazı olduğunu düşünmüyorum. FORMU YÜKSELDİ
Sözleşmeyi uzatmak bence bir sorun yaratmaz. Çünkü Galatasaray, belki de satmak isterse bu haliyle bir alıcı bulabilir. Babel'in hedefi yazın düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda Milli Takım formasını giymek. Yeniden Milli Takım'da olmak için kendisine iyi bakıp, iyi çalışıyor. Babel'in de bu yükselen formunda Galatasaray'a katkı sağlayacağına inanıyorum.

BÜLENT TİMURLENK
Galatasaray'ın elinde posası kalır
G.Saray'da kötü kadro planlaması bir dosya olsa kapağında Babel olurdu. Hollandalı oyuncuya iki yılda ödenen para 7 milyon Euro. Geçen sezon bekleneni veremediği için kiralanan Babel, G.Saray'da son yıllarda sol kanatta oynayan oyuncu profiline uymuyor. Bruma- Rodrigues ve Onyekuru hızlı adamlardı. Babel yetenekli ve tecrübeli ama topu koşu yoluna değil rakip kaleye sırtı dönük ayağına isteyen bir forvet.

HAZİRANDA GİTMELİ
Bu sezon Emre, Arda ve Oğulcan'ın geldiği kadroda orta sahada eksikler varken, elden çıkartılmalıydı ama Adem Büyük'ün ayrılığı sonrasında Terim, santrfor olarak kullanabileceği oyuncuyu kadroda tuttu. Babel, 19 Aralık'ta 34 yaşına girecek. Günümüz futbolunda kalede, stoperde ve hatta santrforda bu yaşta oyuncu kullanabilirsiniz ama gelecek yıl 35 yaşında olacak Babel'den ne bekleyebilir ki G.Saray… Hedefi haziranda EURO 2021'de oynamak. 42 haftalık sezonun ardından bir de bu şampiyonada oynarsa gelecek sezon G.Saray'ın elinde Babel'in posası kalır. Kısaca Babel ile G.Saray'ın yolları haziran ayında ayrılmalı.

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