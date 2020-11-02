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Oynamaya niyeti yok

, ‘Hazır değil. Kaliteli ama yetenek yetmiyor” dedi, Ljajic hocasını haklı çıkardı. maçı öncesi futbolcular ısınmak için yeşil zemine çıktığında yedekler arasında yer alan Boşnak oyuncunun isteksiz tavırları dikkat çekti. Ellerini arkasında bağlayan Ljajic kendisine atılan toplara da o şekilde vurdu.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Oynamaya niyeti yok

Adem Ljajic, geçmişini mumla arıyor… Bu sezon ligde sadece 4 maçta 113 dakika forma giyen Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı, Denizli'de maç kadrosunda yer almış ancak 90 dakikayı kulübede tamamlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu dün de yedekler arasındaydı.

Bu durum teknik direktör Sergen Yalçın'a sorulduğunda, "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" yanıtını verdi. Boşnak yıldız, tavırlarıyla hocasını haklı çıkardı. Takım ısınmak için sahaya çıkarken, saha kenarında kalmayı tercih eden ve ellerini arkasında bağlayan Ljajic topla da bu şekilde oynadı.



240 GÜNLÜK ÖZLEM BİTTİ
En son 6 Mart'ta oynanan A.Gücü maçında taraftarını ağırlayan Vodafone Park, 240 gün sonra 2 bine yakın Beşiktaşlı'yı localarında konuk etti. Karşılaşma öncesi taraftarın desteğine futbolcular, alkışla karşılık verdi.



KONUŞAN DUVARLAR
Vodafone Park'ın koridorları grafitilerle süslendi. "Şeref'inle oyna, Hakkı'nla kazan" yazısını Beşiktaş'ın efsaneleri Şeref Görkey ve Hakkı Yeten'in portreleri süsledi. Karşı duvarda da "Fight for us" (Bizim için savaş) yazısı yer aldı.



İZMİR'E DESTEK
İzmir'de yaşanan deprem ve Azerbaycan'daki soydaşlarımız dün unutulmadı. Vodafone Park'ta tribünlerde ayrı ayrı yerlerde İzmir için "Geçmiş olsun" pankartları asılırken, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yan yana olduğu "İki devlet tek millet" pankartı da tribünde yerini aldı.

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