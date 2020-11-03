Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"UMARIM DERBİDE FEGHOULİ ÜZÜLÜR"

"Benim için en önemlisi takımın kazanması. Takım her geçen gün daha iyi olacaktır. Feghouli ile henüz konuşmadım. Çünkü Galatasaray'ın futbolcusu. Burada herkes bana gerekli yardımı ediyor. Umarım maçtan sonra üzülen taraf o olur. Belki az taraftar karşısında oynayacağız. Ancak umarım onları sevindiririz."

"Kevin Prince Boateng ile de hala konuşuyoruz. Bana, Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Beşiktaş ile ilgili hem o hem başkası çok güzel şeyler söylüyor. Bunları duymaktan çok mutlu oluyorum."