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Beşiktaşlı yıldız 'dan ve göndermesi

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takımın sezon başında ekibi 'den kiraladığı , açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu açıklamalarında ve 'ye de göndermede bulundu! İşte Ghezzal'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 18:04 Son Güncelleme: 3.11.2020 18:11 ABONE OL
Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

'ın yeni transferlerinden Rachid , Ümraniye 'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Merak edilenleri yanıtlayan Cezayirli futbolcu, 'da forma giyen vatandaşı Sofiane , eski takımı Leicester'a olan ve siyah-beyazlı kulüpteki geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

İşte 'in açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"
"'de olan depreme değinerek sözlerime başlamak istiyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmamda emeği geçen ve bana destek veren herkese herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Burada daha önce oynayan Cezayirli oyunculardan bilgi almıştım. Taraftarın ne kadar çılgın olduğundan bahsetmişlerdi. 'tan teklif aldığım için çok heyecanlandım. 'nin en büyük kulübüne gelme, yeni bir meydan okuma şansı elime geçmişti."

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"TÜRKİYE LİGİ KALİTELİ BİR LİG"
"Cezayirli oyuncular için en uygun yer midir bilmiyorum ama benim için yeni bir macera. Benim için bir fırsattı. Türkiye Ligi iyi ve kaliteli bir lig. Asist konusunda elimden geleni yapacağım. Yaptığım sürece de takıma katkıya devam edeceğim."

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"SÜPER LİG, FRANSA LİGİ'NE BENZİYOR"
" Ligi ile ve diğer tüm ligler arasında farklılıklar var. Premier Lig'de her takım düşme adayı. Fiziksel güç bakımından orası daha yoğun. 'i birazcık 'ne benzetiyorum. 'ya benziyor. Türkiye Ligi'nin kalitesi Fransa Ligi'ni hatırlatıyor. Premier Lig'de VAR'la ilgili hakemlerin karar alma süreci çok kısa. Orada kararlar çok hızlı alınıyor."

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"CENGİZ ÜNDER İYİ İŞLER YAPACAKTIR"
, kiralık geldiği 'de forma giyen milli futbolcumuz hakkında gelen soruya ise, "Kendisi ile tanıştım. Zaten daha önce de tanıdığım bir futbolcu. Fiorentina'da oynarken de o 'da oynuyordu. Cengiz, çok güçlü, hızlı ve teknik bir oyuncu. Son iki maçında iki asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de orada oynuyor ve Ceniz Ünder'e yardımcı oluyordur" yorumunu yaptı.

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"SÖZLEŞME HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"
"Ben 'dayken 'ta oynayıp da hala takımda oynayan Oğuzhan vardı. Beşiktaş'a karşı oynadığımız o maçta ısınmada bile stadyum full'dü. Taraftarın coşkusu inanılmazdı. Çok etkilendim. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yeniden yaşarım. Sözleşme hakkında konuşmak için çok erken. Daha iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden dolayı mutluyum. İyi oynuyoruz. Sezon sonuna kadar böyle gitmesini umuyorum."

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"UMARIM DERBİDE FEGHOULİ ÜZÜLÜR"
"Benim için en önemlisi takımın kazanması. Takım her geçen gün daha iyi olacaktır. ile henüz konuşmadım. Çünkü 'ın futbolcusu. Burada herkes bana gerekli yardımı ediyor. Umarım maçtan sonra üzülen taraf o olur. Belki az taraftar karşısında oynayacağız. Ancak umarım onları sevindiririz."

"Kevin Prince Boateng ile de hala konuşuyoruz. Bana, 'ın kralı olduğunu söyledi. Beşiktaş ile ilgili hem o hem başkası çok güzel şeyler söylüyor. Bunları duymaktan çok mutlu oluyorum."

Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi

"NEDEN ŞAMPİYON OLMAYALIM?"
"Çok kaliteli ve çok büyük bir takımımız var. Bir aile gibiyiz. İyi de gidiyoruz. O aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Şu anda gidişatımız güzel. Bununla neden şampiyon olmayalım?"

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Beşiktaşlı yıldız Ghezzal'dan Feghouli ve Galatasaray göndermesi
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