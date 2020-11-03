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Daha iyisi yok!

Sarı-lacivertliler, deplasmanında istatistiklerde ortalığı kasıp kavurdu. Rakip kaleyi ablukaya alarak 28 şut atan ve 45 orta yapan , ceza sahasında 45 kez topla buluşarak bu sezon ligin en yüksek rakamına ulaştı.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
Daha iyisi yok!
Bu sezon dış sahada 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, Antalya deplasmanında özellikle ikinci yarıda rakip kaleyi ablukaya aldı. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler maçın da hakimiydi. 90 dakika boyunca toplamda 28 şut atan Kanarya, bunların onunda isabet sağladı. Bu şut rakamı, sarı-lacivertlilerin son 3 sezonda dış sahadaki en yüksek sayısı olurken 9 farklı oyuncu da şut denemesinde bulundu.

TOPLAM 12 KORNER KULLANDI
Teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri 45 orta denemesinde bulunup gol arayışlarını sürdürürken, 17 ortada da isabet sağladı. 45 kez rakip ceza sahasında topla buluşan sarı-lacivertli oyuncular, bu sezon Süper Lig'deki tüm takımlar içerisinde en yüksek orana dün akşam ulaştı. Konuk takım, Antalya'da toplam 12 kez korner kullanırken, maçın ardından gelen galibiyet ise bu rekorları daha da anlamlı kıldı.

CANER KANATLANDI!
Performansı ile alkışları toplayan Caner Erkin maça da damga vurdu. Takımının 45 ortasının 25'ini yapan deneyimli oyuncu bunların 12'sini akan oyunda, 13'ünü duran topta yaparken 9 kez de isabet sağladı.

3
Antalyaspor son 3 lig maçında sahada 11 kişi kalamadı. G.Antep maçında Sidney ve Ufuk, Başakşehir mücadelesinde Amilton ve dün de Jahovic atıldı.

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