Daha iyisi yok!

Bu sezon dış sahada 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, Antalya deplasmanında özellikle ikinci yarıda rakip kaleyi ablukaya aldı. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler maçın da hakimiydi.Bu şut rakamı, sarı-lacivertlilerin son 3 sezonda dış sahadaki en yüksek sayısı olurken 9 farklı oyuncu da şut denemesinde bulundu.Teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri45 kez rakip ceza sahasında topla buluşan sarı-lacivertli oyuncular, bu sezon Süper Lig'deki tüm takımlar içerisinde en yüksek orana dün akşam ulaştı.Performansı ile alkışları toplayan Caner Erkin maça da damga vurdu. Takımının 45 ortasının 25'ini yapan deneyimli oyuncu bunların 12'sini akan oyunda, 13'ünü duran topta yaparken 9 kez de isabet sağladı.Antalyaspor son 3 lig maçında sahada 11 kişi kalamadı. G.Antep maçında Sidney ve Ufuk, Başakşehir mücadelesinde Amilton ve dün de Jahovic atıldı.