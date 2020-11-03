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: zor bir takım

, "'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz" dedi. İşte o sözler...

AA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 18:34 Son Güncelleme: 3.11.2020 18:48 ABONE OL
Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir zor bir takım

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Solskjaer ve takım kaptanı Harry Maguire ile birlikte dijital bir ortamda düzenlediği basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ve takımının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig'de son maçı kaybettiklerini hatırlatan Solskjaer, "Bütün oyuncularımızdan iyi performans bekliyoruz. Bazen çok iyi oynadığınız maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu maçı unutup bir sonraki müsabakaya odaklanıyoruz. İyi seviyede oynadığımızda herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Futbolda hata payı çok az. Başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgi var. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Manchester United'ın eski futbolcusu Roy Keane'nin "takımda lider oyuncu yok" ifadelerini doğru bulmadığını, takımda bir çok lider futbolcu olduğunu ve olumsuz bir sonuç aldıklarında bunun tüm takıma mal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Medipol Başakşehir maçının zor geçeceğini dile getiren Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Türk takımlarının çok ateşli taraftarlara sahip olduğunu, yeni tip corona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmanın daha farklı geçeceğini kaydetti.

Teknik Direktör Solskjaer açıklamasında, takımın orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ın yarınki karşılaşma için İstanbul'a götürülmeyeceği bilgisini de paylaştı.

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Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir zor bir takım
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