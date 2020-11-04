Usta yazarlar Süper Lig’i değerlendirdi! “Galatasaray artık sol şeride geçmeli”

Fenerbahçe müthiş bir oyunla Antalyaspor'u geçti. Galatasaray zorlansa da Ankaragücü maçını kazanmayı başardı. Beşiktaş da 3 puan alarak çıkışa geçti. Trabzonspor'da ise yeni teknik direktör arayışı var. Geride kalan haftayı değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?Antalya'dan Fenerbahçe'nin ayak sesleri geldi. Mükemmele yakın bir hücum kurgusu ve isteği ile tüm maçı domine ettiler.Korner organizasyonuna, taç atışlarını da eklediler. Bu bir gösteriydi. Artık Fenerbahçe'nin şampiyonluğu getirecek bir oyunu, şampiyon olacakmış gibi oynayan da bir takımı var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Fenerbahçe sezon başında kullandığı,söylemini artık icraata dökmeye başladı. Takım içindeki oyuncu davranışları çok açık mesajlar veriyor. Bütün halinde coşkuyu sahaya yansıtıyorlar. Kazanma isteği üst seviyede.Yani istediğini sahada gerçekleştirebilen bir oyuncu grubu var ve skoru yakalayabilecek, golü bulabilecek çok fazla alternatife sahipler.10'u isabetli 28 şut, 17'si isabetli 45 orta, iki direkten dönen top. Fenerbahçe'nin Antalya'daki performansı 2-1'den çok daha fazlasını hak ediyordu. Erol Bulut'un Trabzon maçının ilk yarısında üretmeyen 11 ile bu deplasmanda da başlaması ve Antalya'nın 10 kişi kaldığı ikinci yarının başında golü bulması, Fenerbahçe'de bir stoper bir de sol kanat dışında ideal 11 tartışmalarına son noktayı koyacak.Teknik direktör Erol Bulut'un oyunun son bölümünde 4-2-4'e dönmesi, 5 oyuncu değişikliğiyle skoru bulma denemesi her seferinde başarılı olmayabilir.Fenerbahçe'nin Antalya galibiyetini göklere çıkarmak yanlış olur. Jahovic'li Antalyaspor'a karşı Fenerbahçe belirgin bir üstünlük kurmadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe, Antalya kalesinde hücum çadırı oluşturdu.Karşılaşma 11'e 11 oynansaydı, Fenerbahçe'nin oyunu hakkında daha doğru bir karar verebilirdik.Ayrıca Fenerbahçe'de yine sahanın en iyisi Ozan Tufan'dı.Galatasaray henüz sezon başında olan fabrika ayarlarını yakalayamadı. Terim'in ilk iki haftada yakaladığı 11, maalesef üst üste iki maç oynayamıyor. Saracchi, Marcao ve Belhanda kenar oyuncuları olarak sakatlandı. Bu üç oyuncunun yerine görev yapanlar Galatasaray'a performans katmıyor. Bu dalgalı süreçte iyi oyundan çok, maç kazanmak önemli.Babel'in coşkusunu ve arzusunu nedense Diagne sahaya yansıtamıyor.Galatasaray geçen sezon kolay üreten ve çok gol atan bir takım değildi.Eldeki kadroyla başka bir oyun oynanır mı? Örneğin G.Saray; Luyindama-Donk-Marcao ile üçlü defans ve çift santrforlu bir oyun dener mi?Mücadele eden, güçsüz G.Saray forvetleri karşısında üstün çıkıyor. Yetenek farkınızı ortaya koymanız için ayaklarınızın yere sağlam basması lazım. Feghouli, Arda, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Falcao... Milli ara kuvvetlenmek için son şansları. Sezon başı fikstürü yokuş yukarıydı, şimdi önlerinde Trabzonspor deplasmanına kadar 6 maçlık düz bir yol var.Galatasaray sezona aslında en hazır başlayan takım. İlk iki maçta güzel bir tat bıraktı. Sonrasında dalgalanma olsa da hâlâ bu ligin en potansiyelli takımlarından biri. Bu hafta Falcao, Emre Akbaba, Arda, Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin 11'de olmadığı bir noktada bile kazanabilmek önemli. Bu oyuncuların hepsini kullanabilme noktasına geldiğinde ligde renkli bir Galatasaray izleyeceğiz.Fatih hocanın maçtan sonraki konuşmalarında ne acılar çektiğini anlıyoruz.Başakşehir maçından sonra "Galatasaray gibi oynadık" derken de aslında öyle olmadığının farkındaydı. Galatasaray'ı "ayrıcalıklı" yapan yıldız oyuncuları devrede değil. "Gitsin" denilen Belhanda, oynamadığında "büyük eksik" konumunda.Beşiktaş kazanarak kendi dönüşüm sürecini kredilendiriyor. Bu önemli çünkü yeni gelen oyuncuların takıma katkısı, birbirleriyle uyumu, adaptasyonu zaman istiyor. Bir de bunlardan bir oyun düzeni çıkartmak, birlikte oynama kabiliyeti geliştirmek, teknik direktör felsefesini yerleştirmek, bunlar da zaman istiyor. Bu işlerin ilacı da kazanmaktır. 3 puan en güzel tedavi şeklidir.Beşiktaş bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Evet, birçok şeyi tartışabiliriz ama takımın coşkusu alkışlanmalı. Taşları yerine oturtup, Aboubakar ile de hücum köprüsünü kurmayı başardı Sergen Yalçın. En fazlasını istedi oyunculardan ve aldı. Ama rakibe göre de değerlendirme yapmak gerekiyor. Malatyaspor eleştirildi ancak Beşiktaş'ın baskısı onlara soluk aldırmadı.Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta henüz ideal kadroyu kuramadı. Ancak Denizlispor galibiyetinden sonra Yeni Malatyaspor'u yenmek camiaya ve takıma moral oldu.Rakibini de ezdi. Ancak her takım Malatya olmayacak. Ayrıca yönetimin fedakârlık göstererek oyunculara sunduğu prim itici güç oldu.Gaziantep maçı ile milli ara sonrasında zorlu Başakşehir-Fenerbahçe- Kasımpaşa ve Alanya serisi, Sergen Yalçın ve takımının kaderini belirleyecek.Nwakaeme'nin Kasımpaşa maçından sonra söylediği, "Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine müdahale edemiyorum. İkinci yarılarda sorun yaşıyoruz" sözleri Newton'ın yetersizliğini açıklıyor. Trabzon'u ligi bilen, tecrübesi yüksek, camiayı ve kenti tanıyan bir teknik direktör yönetmeli.Trabzonspor, şampiyonluk iddiasındaki sürecini tamamlamış gibi görünüyor. Sıkıntı hâlâ Trabzonspor'un takım olarak kapasite testini henüz tam olarak yapamamış olması. O yüzden Trabzonspor'u yolu uzun bir mücadele süreci bekliyor. Yeni hoca mutlaka bir renk getirecektir. Ama onun da hedefinin bu sezondan ziyade uzun dönemde olacağını söylemek sürpriz olmaz.Trabzonspor sadece yıldızlarını değil, hükmeden oyun karakterini de yitirmiş gibi. 3-1 öne geçtiği bir maçı, büyük takım kaybetmez. Sorun, sadece Nwakaeme'nin sırtına binmeleri, takımdan başka lider çıkaramamaları. Hoca değişikliği takımı değiştirmez. Ancak yeni bir plana yatırım için fırsat olabilir.Sorumlu stajyer hoca Newton'a manşet atma izni veren Trabzonspor yönetimidir. Manşet atmak da Trabzonspor hocası olmak da tecrübe ve liyakat ister... Yeni gelecek teknik adam adı kim olursa olsun "Zirvenin 12 puan gerisinde takımı teslim aldım. Benden bu sezon bir şey beklemeyin" diyecek. Trabzonspor'un Avrupa hedefine tutunabilmesi için ara transferde mutlaka orta saha ile sol bek alması ve Ekuban'ı 11'e sokması gerekiyor.