Epureanu'dan Başakşehir'e 3 puanı getiren müdahale

Devler Ligi'nin 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Başakşehir'in 2-1'lik tarihi zaferiyle sona eren müsabakada herkesin nefeslerini tuttuğu bir an yaşandı. Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan karambolde Manchester United gole çok yaklaştı.

Ancak turuncu-lacivertli ekibin deneyimli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Bu kritik müdahale ile İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına izin vermeyen 34 yaşındaki stoper, kazanılan 3 puana büyük katkı sağlamış oldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)