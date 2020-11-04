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Epureanu'dan Başakşehir'e 3 puanı getiren müdahale

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden , ve Visca'nın golleriyle 2-1 yendi. Maça damga vuran isimlerden biri de oldu. Deneyimli savunmacı son dakikada topu çizgiden çıkararak turuncu-lacivertlilerin 3 puan almasında başrol oynadı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 00:00 Son Güncelleme: 5.11.2020 00:01 ABONE OL
Epureanu'dan Başakşehir'e 3 puanı getiren müdahale

Devler Ligi'nin 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Başakşehir'in 2-1'lik tarihi zaferiyle sona eren müsabakada herkesin nefeslerini tuttuğu bir an yaşandı. Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan karambolde Manchester United gole çok yaklaştı.

Ancak turuncu-lacivertli ekibin deneyimli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Bu kritik müdahale ile İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına izin vermeyen 34 yaşındaki stoper, kazanılan 3 puana büyük katkı sağlamış oldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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Epureanu'dan Başakşehir'e 3 puanı getiren müdahale
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