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'da gösterdiği başarılı performansın ardından ve Avrupa devlerinin takibine giren için, somut hamle atmaya hazırlanıyor. Bursaspor'un bu için 2 milyon Euro isteyeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 14:41 ABONE OL
Fenerbahçe'de hedef Ali Akman!

Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ali Akman için harekete geçti. TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla 8 haftada 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

BEKLENTİ 2 MİLYON EURO
Yeni Asır'ın haberine göre, yönetimin uzun süredir genç yıldız adayını izlettirdiği ve devre arasında Akman'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bursaspor ise genç yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Kulübüyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ali Akman için elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfere nokta koymayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe'de hedef Ali Akman!
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