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İşte Başakşehir'in grubunda son puan durumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , H grubunda oynadığı 3. maçta 'ı 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. ve Visca'nın golleriyle 'ndeki ilk zaferini elde eden turuncu-lacivertliler puanını 3 yaparken, ManU ise 6 puanda kaldı. Bu akşam karşı karşıya gelen Leipzig ve de 3'er puanda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 23:12 Son Güncelleme: 4.11.2020 23:15 ABONE OL
İşte Başakşehir'in grubunda son puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Bu sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk ettiği zorlu maçı kazanmayı bildi.

Demba Ba ve Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan İstanbul ekibi, gruptaki puanını 3'e yükseltti. Bu Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi arenasındaki ilk zaferi olarak da kayıtlara geçti.

Manchester United'ın 6 puanının olduğu grupta şu sıralarda karşı karşıya gelen Leipzig ve PSG'nin ise 3'er puanı bulunuyor.

İşte puan durumu:


NOT: Leipzig-PSG maçı devam ediyor.

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İşte Başakşehir'in grubunda son puan durumu
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