İşte Başakşehir'in grubunda son puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Bu sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk ettiği zorlu maçı kazanmayı bildi.

Demba Ba ve Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan İstanbul ekibi, gruptaki puanını 3'e yükseltti. Bu Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi arenasındaki ilk zaferi olarak da kayıtlara geçti.

Manchester United'ın 6 puanının olduğu grupta şu sıralarda karşı karşıya gelen Leipzig ve PSG'nin ise 3'er puanı bulunuyor.

İşte puan durumu:



NOT: Leipzig-PSG maçı devam ediyor.