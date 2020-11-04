Süper Lig Fransa gibi!

Ghezzal,kendini gösterdi.Dün basının sorularınıyanıtlayan 28 yaşındaki Cezayirlifutbolcunun satır başları şöyle:Türkiye'yegelerek meydan okumaşansı elde ettim. Kalitelibir lig var. Daha iki maçoynadım ama işlerin iyigitmesi güzel. SüperLig'i Fransa Ligue 1'ebenzetiyorum.Hakemler,kurallarher yerdeaynı. PremierLig'de hakemlerinkarar alma süresi daha kısa.Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olan Kevin Prince Boateng ile konuştuğunu anlatan Ghezzal, "Bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Herkes burasıyla ilgili iyi şeyler söyledi" dedi.Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Feghouli ile henüz konuşmadığını anlatan Ghezzal, "Umarım onlarla oynayacağımız maçtan sonra üzülen o olur" şeklinde konuştu."Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor. Çok kaliteli ve büyük bir takımuz. İyi de ruh yakaladık, aile ortamımız var. Gidişatımız güzel neden şampiyon olmayalım."Beşiktaş'a sakatlardan güzel haberler geldi. Hasic ile Atakan 2 haftanın ardından takımla çalışmalara başladı. Dorukhan'ın Malatya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı anlaşıldı. Gökhan Töre'nin de Gaziantep maçına hazır olacağı belirtildi. PAOK karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou ise takımla çalışmalara başlayacak.Denizli maçında yedek soyunan Ljajic hocasına küsmüş, maç öncesi isteksiz ısınma hareketleriyle tepki çekmişti. 29 yaşındaki oyuncu, dünkü antrenmanda oldukça neşeli görünürken, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin kendisine mental açıdan destek vereceği öğrenildi.