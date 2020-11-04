Süper Lig Fransa gibi!

Beşiktaş'ın LeicesterCity'den kiraladığıGhezzal, 2 maçta1 asistle kendini gösterdi.Dün basının sorularınıyanıtlayan 28 yaşındaki Cezayirlifutbolcunun satır başları şöyle:"Cezayirli futbolcular için Türkiyeen iyi yer mi bilmiyorumama benim için yeni birmacera, iyi bir fırsat. Türkiye'yegelerek meydan okumaşansı elde ettim. Kalitelibir lig var. Daha iki maçoynadım ama işlerin iyigitmesi güzel. SüperLig'i Fransa Ligue 1'ebenzetiyorum. İtalyaSerie A'da daoynadım. SüperLig'in kalitesi bana Fransaligini andırıyor.Hakemler,kurallarher yerdeaynı. PremierLig'de hakemlerinkarar alma süresi daha kısa.Fransa, İtalya ve burada VARkararı biraz daha uzuyor."
BOATENG BEŞİKTAŞ'IN KRALIYMIŞ!
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olan Kevin Prince Boateng ile konuştuğunu anlatan Ghezzal, "Bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Herkes burasıyla ilgili iyi şeyler söyledi" dedi.
UMARIM ÜZÜLEN FEGHOULİ OLUR
Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Feghouli ile henüz konuşmadığını anlatan Ghezzal, "Umarım onlarla oynayacağımız maçtan sonra üzülen o olur" şeklinde konuştu.
İYİ BİR RUHYAKALADIK
"Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor. Çok kaliteli ve büyük bir takımuz. İyi de ruh yakaladık, aile ortamımız var. Gidişatımız güzel neden şampiyon olmayalım."
4 FUTBOLCU GÖREVE HAZIR
Beşiktaş'a sakatlardan güzel haberler geldi. Hasic ile Atakan 2 haftanın ardından takımla çalışmalara başladı. Dorukhan'ın Malatya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı anlaşıldı. Gökhan Töre'nin de Gaziantep maçına hazır olacağı belirtildi. PAOK karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou ise takımla çalışmalara başlayacak.
ADEM LJAJİC'E MENTAL DESTEK
Denizli maçında yedek soyunan Ljajic hocasına küsmüş, maç öncesi isteksiz ısınma hareketleriyle tepki çekmişti. 29 yaşındaki oyuncu, dünkü antrenmanda oldukça neşeli görünürken, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin kendisine mental açıdan destek vereceği öğrenildi.