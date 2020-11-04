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Süper Lig Fransa gibi!

’ta fırtına gibi başlayan basının karşısına çıktı: “İki maç oynadım ama işlerin iyi gitmesi güzel. Süper Lig Fransa’ya benziyor. Türkiye’de VAR kararı uzun sürüyor”

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 4.11.2020 ABONE OL
Süper Lig Fransa gibi!
Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Ghezzal, 2 maçta 1 asistle kendini gösterdi. Dün basının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki Cezayirli futbolcunun satır başları şöyle: "Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum ama benim için yeni bir macera, iyi bir fırsat. Türkiye'ye gelerek meydan okuma şansı elde ettim. Kaliteli bir lig var. Daha iki maç oynadım ama işlerin iyi gitmesi güzel. Süper Lig'i Fransa Ligue 1'e benzetiyorum. İtalya Serie A'da da oynadım. Süper Lig'in kalitesi bana Fransa ligini andırıyor. Hakemler, kurallar her yerde aynı. Premier Lig'de hakemlerin karar alma süresi daha kısa. Fransa, İtalya ve burada VAR kararı biraz daha uzuyor."

BOATENG BEŞİKTAŞ'IN KRALIYMIŞ!
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olan Kevin Prince Boateng ile konuştuğunu anlatan Ghezzal, "Bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Herkes burasıyla ilgili iyi şeyler söyledi" dedi.

UMARIM ÜZÜLEN FEGHOULİ OLUR
Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Feghouli ile henüz konuşmadığını anlatan Ghezzal, "Umarım onlarla oynayacağımız maçtan sonra üzülen o olur" şeklinde konuştu.

İYİ BİR RUH YAKALADIK
"Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor. Çok kaliteli ve büyük bir takımuz. İyi de ruh yakaladık, aile ortamımız var. Gidişatımız güzel neden şampiyon olmayalım."

4 FUTBOLCU GÖREVE HAZIR
Beşiktaş'a sakatlardan güzel haberler geldi. Hasic ile Atakan 2 haftanın ardından takımla çalışmalara başladı. Dorukhan'ın Malatya maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı anlaşıldı. Gökhan Töre'nin de Gaziantep maçına hazır olacağı belirtildi. PAOK karşılaşmasında sakatlanan N'Koudou ise takımla çalışmalara başlayacak.

ADEM LJAJİC'E MENTAL DESTEK
Denizli maçında yedek soyunan Ljajic hocasına küsmüş, maç öncesi isteksiz ısınma hareketleriyle tepki çekmişti. 29 yaşındaki oyuncu, dünkü antrenmanda oldukça neşeli görünürken, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin kendisine mental açıdan destek vereceği öğrenildi.

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