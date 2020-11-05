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%90 Trabzon’da

Deneyimli hoca ile yapılan toplantıda çalışma şartları üzerinde duruldu. Avcı, devre arası için takviye istediği bölgeleri ifade etti. Başkan Ağaoğlu da görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Abdullah Avcı %90 Trabzon’da
Newton'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktörünü arayan Trabzonspor'da en güçlü aday olan Abdullah Avcı ile görüşmeler son aşamaya geldi. İsmi Antalyaspor ile de anılan Avcı için Akdeniz ekibi, "Genel şartlarda bir anlaşma yapamadık" diyerek bu defteri kapattıklarını resmen duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı ile önceki gün İstanbul'da bir araya gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bu şehirde yaşayan yöneticiler dün de son detayları görüşmek için buluştu. Anlaşmanın süresi ve çalışma şartları en ince detayına kadar konuşuldu. Abdullah Avcı'nın imzasının 3 yıllık olması beklenirken, 57 yaşındaki hocanın çalışacağı ekip masaya yatırılan diğer konu oldu. Avcı, devre arasında takviye istediği bölgeleri de ifade etti. Başkan Ağaoğlu görüşmenin olumlu geçtiğini belirtirken, son dakikada bir aksilik olmazsa Alanyaspor maçı öncesi resmi imzanın atılması bekleniyor.

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Abdullah Avcı %90 Trabzon’da
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