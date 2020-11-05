Abdullah Avcı %90 Trabzon’da

Newton'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktörünü arayan Trabzonspor'da en güçlü aday olan Abdullah Avcı ile görüşmeler son aşamaya geldi. İsmi Antalyaspor ile de anılan Avcı için Akdeniz ekibi,diyerek bu defteri kapattıklarını resmen duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı ile önceki gün İstanbul'da bir araya gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bu şehirde yaşayan yöneticiler dün de son detayları görüşmek için buluştu.Abdullah Avcı'nın imzasının 3 yıllık olması beklenirken, 57 yaşındaki hocanın çalışacağı ekip masaya yatırılan diğer konu oldu. Avcı, devre arasında takviye istediği bölgeleri de ifade etti. Başkan Ağaoğlu görüşmenin olumlu geçtiğini belirtirken,