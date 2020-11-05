Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"TAKIM OLARAK DAHA DA İYİ OLACAĞIZ, BİLİYORUZ"

Beşiktaş hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, "Biraz sıkıntılı başlamıştık ama toparlıyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz, öyle hissediyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah" şeklinde konuştu. Yapılan eleştiriler için ise Toköz, "Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.