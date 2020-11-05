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Beşiktaşlı 'den cevabı! ve ...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:04 Son Güncelleme: 5.11.2020 11:47 ABONE OL
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaşlı futbolcu , "Benim büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. 1 sene oynanamaman dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Eksiklerimiz var ama oynaya oynaya toparlayacağız" dedi.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Beşiktaşlı futbolcu , açıklamalarda bulundu. Ödül töreninde oldukları için çok mutlu olduğunu belirten Toköz, "Gurur duyuyoruz. Milli takımdan bazı arkadaşlarımızla geldik, heyecanlıyız. İnşallah ödülümüzü alıp gideceğiz. Her şey yolunda. Burada hocalarımız var, bakanımız burada, futbolcu arkadaşlarımız var, başka branşlardan arkadaşlarım var, çok mutluyuz burada olduğumuz için" diye konuştu.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"OZAN'LA AYRI BİR İLİŞKİMİZ VAR"
A 'daki arkadaşlık ve dostluk ortamına da değinen başarılı futbolcu, "Arkadaşlık dostluk çok iyi. Ozan'la bizim ayrı bir ilişkimiz var. Uzun senedir arkadaşız, akşamları buluşmalar olsun, muhabbetler olsun her zaman beraberiz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle A Milli Takım olarak. Beraber geldik, beraber gideceğiz. İnşallah her şey iyi geçer" açıklamasında bulundu.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"TAKIM OLARAK DAHA DA İYİ OLACAĞIZ, BİLİYORUZ"
hakkında da konuşan , "Biraz sıkıntılı başlamıştık ama toparlıyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz, öyle hissediyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah" şeklinde konuştu. Yapılan eleştiriler için ise Toköz, "Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"BURADA MUTLUYUM"
Transferi hakkında ise 24 yaşındaki futbolcu, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" dedi.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"EKSİKLERİMİZ VAR AMA OYNAYA OYNAYA TOPARYACAĞIZ"
Performansına da değinen genç oyuncu, "Benim büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. Bana daha fazla süre vermişlerdi dönmek için ancak erken döndüm. İlk başta da 1 senede oynanamaman dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Eksiklerimiz var ama oynaya oynaya toparlayacağız" diye konuştu.

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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'den transfer cevabı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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