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'tan flaş başvurusu!

'in 8. haftasında FK ile karşılaşacak olan 'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşma öncesi tahkime ' başvurusu' yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 08:38 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:01 ABONE OL
Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Yukatel Denizlispor'un ardından 'u yenerek kara bulutları dağıtan , 'de 8. haftanın açılış maçında yarın FK ile deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Denizli'de gördüğü nedeniyle 2 maç ceza alan Josef de Souza da bugün kafileyle 'e götürülecek.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Brezilyalı futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında rakibine yaptığı sert müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 67. dakikada direkt görmüştü.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

, 29 Ekim'de yaptığı toplantıda rakibine yönelik ciddi faüllü hareketi gerekçesiyle Josef'e 2 maç men cezası verirken, tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya karşısında forma giyemedi.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Kulübü, Josef için pazartesi günü 'na başvurdu. Siyah-beyazlılar, örneğini göstererek, Brezilyalı oyuncuya verilen cezanın 1 maça indirilmesini talep etti.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Ozan geçen sezon 'nin evinde 'u 2-1 yendiği 27. hafta maçının 13. dakikasında sert faulü nedeniyle doğrudan görürken, 'dan 2 maç ceza almıştı. ise yapılan itirazın ardından milli oyuncunun cezasını 1 maça indirmişti.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Siyah-beyazlılar tıpkı Ozan gibi Josef'e de indirim istedi ancak 'ın bugün saat 16.00'da 'e yapacağı yolculuk ile 'nun video konferansla gerçekleştireceği duruşmalı toplantının çakışması işleri karıştırdı.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Bu gelişme üzerine teknik heyet, Tahkim'in cezayı indirme ihtimali nedeniyle Josef'in de 'e götürülmesini kararlaştırdı.

Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Tahkim cezada indirim yaparsa deneyimli futbolcu maçta forma giyebilecek. Josef aksi halde kadroda yer alamayacak. (Milliyet)

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Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!
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