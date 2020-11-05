Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan başvurusu!

Siyah-beyazlılar tıpkı Ozan gibi Josef'e de indirim istedi ancak Beşiktaş'ın bugün saat 16.00'da Gaziantep'e yapacağı yolculuk ile Tahkim Kurulu'nun video konferansla gerçekleştireceği duruşmalı toplantının çakışması işleri karıştırdı.