Dersimiz matematik!

Şu an 2.42 puan ortalamasına sahip olan Kanarya, bunu devam ettirirse sezon sonu 97 puanı görebilir
TARİHE GEÇME FIRSATI!
Fenerbahçe, 18 transferin yanı sıra sezona yaptığı sıra dışı başlangıçla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon fikstürde fazla maç olmasınınavantajını puana çevirirse, tarihinen çok puan toplayan takımı olabilir. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler,1988-89 sezonunda 19 takımlı ligde oynadığı 36maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu.
90 VE ÜZERİ İKİ TAKIM VAR
1987-88 sezonunda Galatasaray,20 takımlı ligde oynadığı 38maçta 90 puan toplayarak, 90puan ve üzerine çıkan bir diğer takımoldu. 3 puanlı sezonlarda Beşiktaş'ın85 (2002-03), Fenerbahçe'nin 84 (1995-96), 82(2010-11) ve 80 (2004-05), Galatasaray'ın 83(2005-06) ve 82 (1996-97) puanlı şampiyonluklarıbulunuyor. Bunun dışında 80 puan ve üzerineçıkılan başka sezon yok.
ALANYASPOR REKORA ADAY
Bu sezon her takım 40 maç oynayacağı için şampiyon olacak kulübün tarihe geçme fırsatı bulunuyor. 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, yakaladığı puan ortalamasını devamettirirse (2.42) 97 puana ulaşabilir. Şayet bu performans sürerse, sarı-lacivertliler elinde bulundurduğu puan rekorunu da kırabilir. Deprem felaketinedeniyle Göztepe maçı ertelenen ve puan ortalamasıFenerbahçe'den daha iyi olan Alanyaspor(2.67) yine rekora aday takımlar arasında.
NE DEDİLER?
ÖMER ÜRÜNDÜL Hesaplamalar için henüz çok erken
Fenerbahçe, 21 takımlı ligde bol alternatifli iyi bir kadro oluşturdu. Takım sahada arzulu oynuyor, iyi mücadeleediyor ama gözlemlediğim ciddi eksikleri de var. Ben bir maçı analiz ederken rakipleri de mutlaka öne çıkarırım. Antalyaspor bir önceki maçında 5 gol yedi ve teknik direktörü gitti. Beş ilk 11 oyuncusu kadroda yoktu. Daha da önemlisi 50 dakika 10 kişi oynadılar. Fenerbahçe, buna rağmen son dakikalarda galibiyeti bulabildi. 'Çok gol kaçırdı' denebilirdoğrudur ama diğer maçları da rahat kazanmadığını çok rahat görüyoruz. Göztepe son saniyede beraberliği, Karagümrük de son dakikalarda penaltı kaçırdı. Onun için erkenhesaplamalar doğru değil.
GÜRCAN BİLGİÇ Bu performansla 100 puanı zorlar
Son sezonlara baktığımızda şampiyontakımın puan ortalaması iki… Busezon da ipi göğüsleyecek takımın en az80 puan toplaması gerekiyor. Ligindaha dörtte biri geçilmedi. Fenerbahçe,bu performansla 100 puanı zorlayacakgibi. Ancak kış ayları daha gelmedi.Bütün takımlar için zor dönem o zamanlarbaşlayacak. Ocaktan sonra üç gündebir maç etabına geçilecek. Geniş kadrosu2021'deki maçlarla Fenerbahçe'nininiş-çıkış yaşama ihtimaliniazaltıyor. Bu nedenle ligin yarısı bitmedennet konuşmak doğru değil. Ayrıcaşu an Fenerbahçe'yi yönetenlerinde önceliğinin rekor değilşampiyonluk olduğunudüşünüyorum.