Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dersimiz matematik!

Dersimiz matematik!

Sarı-lacivertliler, 1988-89 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 7 haftada toplanan 17 puan yeni bir rekor için iştahı kabarttı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.11.2020 ABONE OL
Dersimiz matematik!
Şu an 2.42 puan ortalamasına sahip olan Kanarya, bunu devam ettirirse sezon sonu 97 puanı görebilir

TARİHE GEÇME FIRSATI!
Fenerbahçe, 18 transferin yanı sıra sezona yaptığı sıra dışı başlangıçla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon fikstürde fazla maç olmasının avantajını puana çevirirse, tarihin en çok puan toplayan takımı olabilir. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, 1988-89 sezonunda 19 takımlı ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu.

90 VE ÜZERİ İKİ TAKIM VAR
1987-88 sezonunda Galatasaray, 20 takımlı ligde oynadığı 38 maçta 90 puan toplayarak, 90 puan ve üzerine çıkan bir diğer takım oldu. 3 puanlı sezonlarda Beşiktaş'ın 85 (2002-03), Fenerbahçe'nin 84 (1995-96), 82 (2010-11) ve 80 (2004-05), Galatasaray'ın 83 (2005-06) ve 82 (1996-97) puanlı şampiyonlukları bulunuyor. Bunun dışında 80 puan ve üzerine çıkılan başka sezon yok.

ALANYASPOR REKORA ADAY
Bu sezon her takım 40 maç oynayacağı için şampiyon olacak kulübün tarihe geçme fırsatı bulunuyor. 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, yakaladığı puan ortalamasını devam ettirirse (2.42) 97 puana ulaşabilir. Şayet bu performans sürerse, sarı-lacivertliler elinde bulundurduğu puan rekorunu da kırabilir. Deprem felaketi nedeniyle Göztepe maçı ertelenen ve puan ortalaması Fenerbahçe'den daha iyi olan Alanyaspor (2.67) yine rekora aday takımlar arasında.

NE DEDİLER?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Hesaplamalar için henüz çok erken
Fenerbahçe, 21 takımlı ligde bol alternatifli iyi bir kadro oluşturdu. Takım sahada arzulu oynuyor, iyi mücadele ediyor ama gözlemlediğim ciddi eksikleri de var. Ben bir maçı analiz ederken rakipleri de mutlaka öne çıkarırım. Antalyaspor bir önceki maçında 5 gol yedi ve teknik direktörü gitti. Beş ilk 11 oyuncusu kadroda yoktu. Daha da önemlisi 50 dakika 10 kişi oynadılar. Fenerbahçe, buna rağmen son dakikalarda galibiyeti bulabildi. 'Çok gol kaçırdı' denebilir doğrudur ama diğer maçları da rahat kazanmadığını çok rahat görüyoruz. Göztepe son saniyede beraberliği, Karagümrük de son dakikalarda penaltı kaçırdı. Onun için erken hesaplamalar doğru değil.

GÜRCAN BİLGİÇ
Bu performansla 100 puanı zorlar
Son sezonlara baktığımızda şampiyon takımın puan ortalaması iki… Bu sezon da ipi göğüsleyecek takımın en az 80 puan toplaması gerekiyor. Ligin daha dörtte biri geçilmedi. Fenerbahçe, bu performansla 100 puanı zorlayacak gibi. Ancak kış ayları daha gelmedi. Bütün takımlar için zor dönem o zamanlar başlayacak. Ocaktan sonra üç günde bir maç etabına geçilecek. Geniş kadrosu 2021'deki maçlarla Fenerbahçe'nin iniş-çıkış yaşama ihtimalini azaltıyor. Bu nedenle ligin yarısı bitmeden net konuşmak doğru değil. Ayrıca şu an Fenerbahçe'yi yönetenlerin de önceliğinin rekor değil şampiyonluk olduğunu düşünüyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
SON DAKİKA | Corona virüs yeniden mutasyona uğradı bu nedenle bulaşıcı hale geldi! Yeni corona virüs belirtileri ortaya çıktı
5 günde 3 kilo yağdan gidiyor! İşte limon diyeti
Son dakika haberleri: Prof. Dr. Samet Arslan uyardı! "İstanbul depremi bugün çok daha yakın"
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da hissedildi (Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
SON DAKİKA: İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler İclal Aydın’ın yeğeni çıktı! ‘Bulanık bir rüyadayım’
Bu gıdaya dikkat! Kan damarlarını daralttığı ortaya çıktı
Son Dakika: Survivor yeni sezon için bomba iddia geldi! Survivor yeni sezon yarışmacılarında o 2 isim gündeme oturdu!
Son dakika haberler... Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın babası kahreden gerçeği açıkladı: "Depremden 20 dakika önce..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Dersimiz matematik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA