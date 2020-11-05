Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

FILIP NOVAK'IN İŞİ ÇOK ZOR

Trabzonspor'da bir sol bek olarak 10 gollük katkı sağlaması geçen sezonun en çok konuşulan olaylarından biriydi. Muhtemelen Süper Lig'de şu anda hangi takıma gitse direkt 11 oynar. Ancak Fenerbahçe'de bir Caner Erkin gerçeği var. Yıldız futbolcu sezona inanılmaz başladı ve formu her geçen hafta artıyor. Novak'ın ilk 11 için biraz daha beklemesi gerek.