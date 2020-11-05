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için zor karar!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında şampiyonluk hasretini dindirmek için harekete geçen ve 18 birden yapan sarı lacivertli takımda, her bölge için geniş rotasyon dikkat çekiyor. , hem geniş rotasyondan hem de futbolcuların form durumundan dolayı 11 kurmakta zorlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:32 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:36 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

Geniş kadrosuyla göz kamaştıran Fenerbahçe'de her hafta başka bir isim ön plana çıkıyor. İşte formayı kapmak için pusuya yatanlar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

PEROTTI 11'E YAKIN
Diego Perotti'nin kalitesini göstermesi için yarım saat oynaması yetti. Üstelik fizik kapasitesinin henüz ortalarındayken! Arjantinli yıldızın hazır hale gelmesi, Erol Bulut'un kadro seçiminde iyice başını ağrıtacak gibi görünüyor. Özellikle Milli aradan sonra Perotti'nin 11'i daha fazla zorlaması ve hatta formayı kapması muhtemel.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

MERT HAKAN PES ETMİYOR
Galatasaray ile anlaşmışken Fenerbahçe'ye imza atması, döneminin en büyük bombasıydı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertli orta sahanın Mert Hakan'ın etrafına kurulması beklenirken, kulübeye mahkum kaldı. Yıldız futbolcunun pes etmeye hiç niyeti yok. Hırslı bir şekilde formayı kapmak için çalışıyor ve eline geçireceği ilk fırsatı sabırsızlıkla bekliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

NAZIM'IN KADERİ GÖKHAN'A BAĞLI
'ün sakatlığı, Nazım Sangare'nin Göztepe karşısında 11'de oynamasını sağlamıştı. Ancak Gökhan iyileşir iyleşmez formasını geri aldı. Nazım her ne kadar Milli bir oyuncu olsa da Sarı-Lacivertliler'de şans bulması, kaptan Gökhan'ın sağlığına bağlı! Onun yaşayacağı sakatlıklar, 26 yaşındaki oyuncuya kendini gösterme fırsatı yaratacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

FILIP NOVAK'IN İŞİ ÇOK ZOR
Trabzonspor'da bir sol bek olarak 10 gollük katkı sağlaması geçen sezonun en çok konuşulan olaylarından biriydi. Muhtemelen 'de şu anda hangi takıma gitse direkt 11 oynar. Ancak Fenerbahçe'de bir gerçeği var. Yıldız futbolcu sezona inanılmaz başladı ve formu her geçen hafta artıyor. Novak'ın ilk 11 için biraz daha beklemesi gerek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

MAME THIAM ALERJİ KURBANI
Senegalli oyuncu, sezon öncesi hazırlık maçında Antalysapor'a karşı hat-trick yaparak adından söz ettirmişti. Ancak başarılı performansını lige taşıyamadı. Son haftalarda ise alerji sorunu nedeniyle kadroda yer almadı. Tam da Pelkas'ın geldiği, 'nın form tuttuğu dönemde dışarıda kalan Thiam, hocanının gözüne yeniden girmek için sıkı çalışıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

ADEMI DAHA ÇOK SÜRE İSTİYOR
Samatta gelir gelmez 11'e adını yazdırdı. ise sonradan girdiği maçlarda performansıyla formayı zorlayacağını gösterdi. Bir diğer forvet Kemal Ademi'nin işi kolay değil. İsviçreli oyuncu maçında 2 dakika, karşısında 16 dakika süre aldı. Fanatik'in haberine göre 24 yaşındaki forvetin ilk hedefi daha fazla sahada kalıp, kendini gösterme şansı yakalamak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!

FERDİ'Yİ UNUTMAYIN!
Ferdi Kadıoğlu, geçen sezonun flaş ismiydi. İlk iki haftada ve karşısında 11'de başladı ancak sonrasında formayı kaptırdı. Pelkas, Thiam ve ile girdiği rekabette geride kalmışken bu isimlere bir de Perotti eklendi. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynaması, genç yıldızın avantajı. Ancak 11'e dönmek için çok fazla çabalaması şart.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut için zor karar!
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