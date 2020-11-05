Rıza Çalımbay: Çok önemli bir galibiyetti

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor evinde Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı konuk etti.

Mücadeleden Yiğidolar 2-0'lık galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını aldı. Müsabakanın ardından konuşan Rıza Çalımbay, kazanılan maçın ülke puanı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Her şeyden önce mutluyuz kazandığımız için. Hem bizim için hem Türkiye için çok önemliydi bu maç ve kalan maçlar. Oyun olarak üstünlük elimizdeydi, ilk yarı çok gol kaçırdık. Son toplara dikkat etsek daha farklı olacaktı.

Gruptaki tüm maçlarımızda gol attık, sıkıntı yaşamadık. Takımın yorgun olması da sonlara doğru normal olabilir. 5 günde 2 maç yaptık. Yarın dinlenip öbür gün antrenman yapıp Galatasaray'la oynayacağız. Bu durum takımlar için yorucu oluyor.

Oyuncularım bugün iyi mücadele edip pozisyonlar buldular. Bazen pozisyonları değerlendiremedik ama çok önemli bir sonuç aldık.

Biz maçlara ve özellikle Villarreal maçına tam kadro çıkabilseydik farklı olurdu. Bugün stopersiz oynadık, Robin'in yeri orası değil ama oynatmak zorunda kaldık. Giren arkadaşların da sakatlıkları vardı.

Galatasaray maçından sonraki ara bizim için çok iyi olacak. Diğer arkadaşlarımızı daha iyi duruma getireceğiz. Sezon başı 21 kişi yazabiliyorsunuz, oyuncunuz sakatlansa da yeni birini yazma şansınız olmuyor, bir şekilde götürmeye çalışıyorsunuz.

Ben takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Bize güven için galibiyet lazımdı. Fark olacağı düşünülen Villarreal maçını 3-3'e getirdik. Burada Tel Aviv'e karşı bir kırmızı kart ve penaltı bizi mahvetti ama bence hiçbir şey bitmedi henüz.

Bizim için deplasmanlar önemli. Gol atıyoruz, şans buluyoruz. Kendi sahamızda takımlar kapandığı için sıkıntı yaşıyoruz. Biz de kendimizi değiştirip zaman zaman kapandık ve bekledik.

Amacımız gruptan çıkmak, çıkmamak için neden yok. Biz Tel Aviv'i İsrail'de yenebiliriz, Qarabağ'la da maçımız var, kazanabiliriz. Villarreal maçı da hiç belli olmaz.

Sadece maçlarımıza odaklansak daha kolay olur işimiz ama sakatlıklar olunca odaklanabilmek zor oluyor."