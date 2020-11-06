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'dan Muriqi açıklaması! "'yi bekliyoruz"

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan edilen Kosovalı golcü , bu sezonun başında ise Lazio'ya gönderildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , Muriqi transferinden kaynaklanan alacakları için açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 17:07 ABONE OL
Çaykur Rizespor'dan Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'yi bekliyoruz

Geçen sezon Çaykur Rizespor'a 26 yaşındaki golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rize ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için Rizespor'a gelirinden yüzde 15 pay verecek. Tecrübeli oyuncunun satışından yüzde 15 kazanacak olan Çaykur Rizespor, Kosovalı futbolcunun Lazio'ya satılmasının ardından yaklaşık 1.5 milyon euro'yu kasasına koymayı bekliyor.

KARTAL: ÖDEME BEKLİYORUZ
Vedat Muriqi'nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz. Az çok ne şartlarda gittiğini biliyoruz. 17.5 Milyon euro'ya satıldı. Sözleşme şartları çerçevesinde bize ödemeleri yapacaklardır. Yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz" dedi.

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Çaykur Rizespor'dan Muriqi açıklaması! "Fenerbahçe'yi bekliyoruz"
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