Çaykur Rizespor'dan Muriqi açıklaması! "Fenerbahçe'yi bekliyoruz"

Geçen sezon Çaykur Rizespor'a 26 yaşındaki golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, 4 de futbolcu karşılığında transferi tamamlamıştı. Sözleşmeye ayrıca bir sonraki satıştan Rize ekibine pay verileceği maddesi konulmuştu. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için Rizespor'a gelirinden yüzde 15 pay verecek. Tecrübeli oyuncunun satışından yüzde 15 kazanacak olan Çaykur Rizespor, Kosovalı futbolcunun Lazio'ya satılmasının ardından yaklaşık 1.5 milyon euro'yu kasasına koymayı bekliyor.

KARTAL: ÖDEME BEKLİYORUZ

Vedat Muriqi'nin transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Bizi arayacaklarını söylediler, henüz aramadılar, biz de bekliyoruz. Az çok ne şartlarda gittiğini biliyoruz. 17.5 Milyon euro'ya satıldı. Sözleşme şartları çerçevesinde bize ödemeleri yapacaklardır. Yüzde 15 alacağımız var, bekliyoruz" dedi.