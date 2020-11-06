Falcao yoksa Babel var

Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. İdmanınson bölümünde sağ üst önadale grubunda ağrı hissedenKolombiyalı futbolcuçalışmayı yarıda bıraktıve seke seke soyunma odasınınyolunu tuttu. A.Gücü maçında Falcao'nun eksikliğini hisseden ve pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyordu. Dün yapılanidmandayaşadığı sakatlıksonrasındaayakta durmaktazorlanan 34 yaşındakioyuncuyu gören FatihTerim'in de morali birhayli bozuldu. Deneyimli teknik adam, durumu kritik olan yıldız oyuncusu Sivas'a yetişmezse son haftaların formda ismi Ryan Babel'i ileri uca koyma kararı aldı. Hollandalıoyuncunun tek forvet olaraksahaya çıkması halindeArda, sol açıkta görevyapacak.
KAPTANLAR GÖREVE
Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'ye özel program uygulanıyor. Fatih Terim,bu iki oyuncu Sivas'a yetişmezse Donk ve Linnes'egörev verecek. Kaptan Arda Turan da forvet hattındaki duruma göre ilk 11'de forma giyecek.