Falcao yoksa Babel var

Sivas maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor.A.Gücü maçında Falcao'nun eksikliğini hisseden ve pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun dönüşü dört gözle bekleniyordu.Deneyimli teknik adam, durumu kritik olan yıldız oyuncusu Sivas'a yetişmezse son haftaların formda ismi Ryan Babel'i ileri uca koyma kararı aldı.Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao ve Saracchi'ye özel program uygulanıyor.Kaptan Arda Turan da forvet hattındaki duruma göre ilk 11'de forma giyecek.