Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan son olağanüstü toplantıda bunun sözünü de aldı.
Beklediği gibi 15-20 milyon euro'luk satış gerçekleştirmeleri durumunda kiralıklar dahil 4 veya 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek ve geliştirmek istiyor. Bu nedenle bir çerçeve de belirledi.
SERT HATTA KAVGACI OLACAK
Terim, alınacak isimlerde istediği şartları ise scout ekibine şu şekilde sıraladı;
Galatasaray'da oynamanın ne demek olduğunu bilecek. Yabancı bile olsa Galatasaray'da oynadığı için gurur duyacak.
Asi olacak. Yenildiğimiz zaman soyunma odasında isyan edecek. koşmayan arkadaşına tepki koyacak.
Yetenekli olacak.
Yeteneklerinin yetmediği yerde güçlü olacak. Gücünün yetmediği yerde hırsını ortaya koyacak.
Sert hatta kavgacı bile olacak.
Yedek kaldığı zaman itiraz edecek.
Yenilgi anlarında gerekirse arkadaşlarına bağıracak. (Fotomaç)