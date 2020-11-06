Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

'da 'den transferde 7 şart!

haberleri | Sarı-kırmızılılarda , Marcao ve Luyindama'nın devre arasında satışına onay verdi. Terim, buradan gelecek parayla yeni bir takım kuracak. İşte tecrübeli teknik adamın yeni transferler için yönetime sunduğu 7 şart...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 08:14 Son Güncelleme: 6.11.2020 08:27 ABONE OL
Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Teknik Direktörü , devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan son olağanüstü toplantıda bunun sözünü de aldı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Beklediği gibi 15-20 milyon euro'luk satış gerçekleştirmeleri durumunda kiralıklar dahil 4 veya 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek ve geliştirmek istiyor. Bu nedenle bir çerçeve de belirledi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

SERT HATTA KAVGACI OLACAK
Terim, alınacak isimlerde istediği şartları ise scout ekibine şu şekilde sıraladı;

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Galatasaray'da oynamanın ne demek olduğunu bilecek. Yabancı bile olsa Galatasaray'da oynadığı için gurur duyacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Asi olacak. Yenildiğimiz zaman soyunma odasında isyan edecek. koşmayan arkadaşına tepki koyacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Yetenekli olacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Yeteneklerinin yetmediği yerde güçlü olacak. Gücünün yetmediği yerde hırsını ortaya koyacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Sert hatta kavgacı bile olacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Yedek kaldığı zaman itiraz edecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!

Yenilgi anlarında gerekirse arkadaşlarına bağıracak. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ölümlere neden olan corona virüs mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...
Ciciş kardeşlere sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy satıp ev alacaklar...
SON DAKİKA | 2 noktaya dikkat çekti ve uyardı! Büyük İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi
5 günde 3 kilo yağdan gidiyor! İşte limon diyeti
SON DAKİKA | Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler! Türkiye o görüntüleri konuşuyor...
SON DAKİKA: Dünya bu haberi konuşuyor! Koronavirüs yine mutasyona uğradı, 17 milyon vizon öldürülecek...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen'in acısı hala taze... Coşkun Göğen'in içini acıtan soru!
Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?
Son dakika haberler: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan evlerle ilgili şok gerçekler ortaya çıktı! İşte skandallar zinciri...
Çürük diş problemi olanlar dikkat! İşte çürük dişi bitiren besin...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Fatih Terim'den transferde 7 şart!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA