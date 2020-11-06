Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Welinton çıkışı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Welinton sakatlanıp oyundan çıkmasının takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Yalçın, "Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi... Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı.

Montero, Vida ve Ersin inanılmaz hatalar yaptı. Kırmızı kartı bilmiyorum. topa Ersin vuruyor, çok eminler hakemler. Bütün maçları böyle takip etsinler hakem arkadaşlar. Bazı maçlarda böyle olmuyor maalesef." dedi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Biz kötü oynadık. Nerede geçen haftaki takım, nerede bu takım. 5 gün arayla oynadık, oyuncularımıza ağır geldi herhalde bu tempo. Kalemize ilk gelen top 43'te gol oldu. Kaleye gelen her ilk top gol oluyor, bir kere geliyor oluyor.

Bireysel hatalar çok öne çıktı. 10 kişiyken 1-1'i buluyoruz. Yine ilk top gol oluyor. Bireysel performanslar çok tartışılacak gibi. Belli oyuncuların üstüne gidiyoruz, orada çok hata yapıyoruz. Hedef koyuyoruz ya da hedef gösteriyoruz.

Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçmasapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın.

Bireysel hatalara çare bulamayız. Buna çözüm bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gerekene çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar.

Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten. Oyuncular isteksizdi. Gol yedik, 10 kişi kaldık. 1-1'i bulduk ama yine bireysel hatadan gol yedik. Bunlara çare bulamayız."