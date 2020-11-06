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Milan'ı dağıtan 'nde haftanın oyuncusu seçildi

'nde Lille'in deplasmanda Milan'ı 3-0 yendiği maça hat-trick yaparak damga vuran milli futbolcumuz , haftanın futbolcusu seçildi. UEFA'nın yapılan haftanın oyuncusu oylamasında en çok oy alarak rakiplerini geride bırakan Yusuf, bu sezon ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 17:35 Son Güncelleme: 6.11.2020 17:37 ABONE OL
Milan'ı dağıtan Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

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Milan'ı dağıtan Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi
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