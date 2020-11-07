Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

4 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibine 2-0 yenildi. Kanarya, bu skorun ardından ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Erol Bulut, basit hatalara dikkat çekerken, Konya karşısında takım olarak kaybettiklerini dile getirdi.

Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Maçtan önce söyledim. Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok fazla basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bugün net pozisyonlar yakaladık. Değerlendiremedik. Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı.

Disiplin düştü. Takım olarak kötüydük. Fazla oyuncu performansının altında oynadı. Nitekim 2-0 mağlup oldu. Oynadığımız futboldan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızı net belirleyip, analiz edip, milli maç arasında toparlanmamız lazım.

Sonuçta benim sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra.

Futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre ayarlamış. Çalıştığımız opsiyonları sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyun çıkmadı."