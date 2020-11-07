Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

4 haftalık galibiyet serisini devam ettirmenin hesaplarını yapan Kanarya, sahasında şok bir yenilgi aldı. Konyaspor, Kadıköy'de Jevtovic ve Kravet'in golleriyle 2-0 kazandı ve Fenerbahçe'nin namağlup unvanına son verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor 9 puana yükseldi.

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında penaltı beklediği pozisyon

FENERBAHÇE İLK KEZ KAYBETTİ...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu.

Maçın 31. dakikasında Pelkas'ın attığı gol öncesinde Valencia'nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets'in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR...

23. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Milosevic'in aşırtma vuruşunda, Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

31. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından topun gelişine aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında ekrandan izledi. Gol pozisyonunda Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Şansalan, golü iptal etti.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

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İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasına hareketlenen Samatta, Konyaspor savunmasının hatası sonrası sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girdi. Samatta'nın sağ ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

67. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Soldan arka direğe atılan uzun topta Shengelia'nın indirdiği meşin yuvarlağı Jevtovic, şık bir voleyle ağlara gönderdi: 0-1

78. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Kravets, kaleci Altay Bayındır'la karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

87. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla plasesinde, top az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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