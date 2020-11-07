Galatasaray'da sakatlık raporu! 7 haftada 10 isim

Galatasaray'da sakatlık yaşayan isimlerin arasına bu sefer de Radamel Falcao eklendi. Önceki gün yapılan idmanı yarıda bırakan oyuncu, bu hafta Sivas maçında oynamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ligin başlamasının üzerinden sadece 7 hafta geride kalmasına rağmen 10 farklı futbolcu 11 kez sakatlanırken, sorunların büyük bir kısmının kas problemi olduğu belirtildi. Önceki gün de son olarak Falcao, sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek bu haftayı kaçırdı. Daha önce Galatasaray'da Saracchi, Marcao, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Etebo, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sofiane Feghouli de sakatlanmış, Saracchi iki farklı zaman diliminde sorun yaşamıştı.



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Falcao, Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkları nedeniyle 23 maçta takımını yalnız bırakırken, 29 karşılaşmada forma giyebildi.







Uzman Görüşü

Gülşah Başandaç / Spor Fizyoterapisti

ÖNLEYİCİ SAKATLIK ÇALIŞMASI YAPILMALI

Sporcu sakatlanmalarının yaşanmasının altında yatan nedenlerin, sakatlanmalar yaşanmadan önce ortaya konulması gerekmekte. Bu önleyici sağlık politikası olarak da adlandırılabilir. Yapılacak testlerle, sporcunun sakatlanma risklerini ortaya koyabilir ve fiziksel eksiklikler ile aşırı kullanıma bağlı sakatlanma oranını %60-70 oranında azaltabilirsiniz. Eğer bu testlemeler yapıldıktan sonra, çözüme yönelik raporlar hazırlanırsa, sonrasında fizyoterapist ekibi ve kondisyonerler sporcuları ideal seviyeye taşıyıp, eksikleri gidererek sakatlık riskini azaltabilir, oyuncunun performansını daha üst seviyeye yükseltebilir.



SİVAS'A 3 KRİTİK EKSİK

Süper Lig'in 8. haftasında kritik Sivas deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda üç oyuncu sakatlık nedeniyle bu maçı kaçıracak. Tedavileri devam eden Marcelo Saracchi ve Marcao Teixeira bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Radamel Falcao'nun da sakatlanması ile birlikte Aslan, Yiğido karşısına 3 önemli eksikle çıkacak.







SCOTT PIRI VİTES DÜŞÜRECEK

ABD'li kondisyoner Scott Piri, geldiği gibi takımın fiziksel seviyesini yükseltti ancak bu kez de kas ağrısı şikâyetleri başladı. Belhanda, Saracchi ve Marcao'dan sonra Falcao da kas-adale sakatlığı yaşayınca Piri, milli arada idman temposunu düşürme kararı aldı.



TARAFTARDAN İZMİR'E DESTEK

İzmir'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızı Galatasaray unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda hazırlanan yardım kolilerini gönderirken, taraftar dernekleri de desteklerini sürdürüyor. UltrAslan Bodrum; bin yatak, bin yorgan, bin battaniye, 500 ısıtıcı ve 500 feneri İzmir'e ulaştırdı. İzmir ultrAslan da kurduğu standlarla depremzedelere yemek ve temizlik hizmeti sağlıyor.