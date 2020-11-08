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karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

'ta galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Babel'e görev vermeyi düşünüyor. Diagne'nin performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan antrenmanda Hollandalı futbolcuyla konuşarak, 'Hazır ol' mesajı verdi. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 11'i...

Giriş Tarihi: 8.11.2020 10:30 Son Güncelleme: 8.11.2020 10:38 ABONE OL
Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

, 'in 8. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Cimbom, daha sonra oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Son iki müsabakada ise BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup eden sarı- kırmızılılar, Demir Grup deplasmanında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

5 SENEDİR GALİBİYETİ YOK
Öte yandan bu çok da kolay olmayacak. Hem önemli eksikler var hem de , deplasmanında oldukça zorlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibi, Yeni 4 'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Daha sonra rakibiyle 'ta oynadığı 4 lig ve 1 Ziraat maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, dış sahada bu sezon oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken Terim, "Sivas karşısında mazeret kabul etmiyorum" diyerek 3 puan şartı koydu.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

FALCAO EVDE KALDI
Hafta içinde idmanda sakatlanan , 'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü 'a götürülmedi. Diagne'nin performansından memnun olmayan Terim, Falcao'nun yokluğunda bu kez Babel'i ileri uçta tercih edecek. 22 oyuncuyla Sivas'ta kampa giren 'da 1 isim tribüne çıkacak. Sakatlıkları geçen ve dünkü idmanda takımla çalışan Marcao ve Saracchi de Sivas maçı kadrosuna dahil edildi. Terim, iki oyuncu için son kararını Sivas'ta maç saatinde verilecek.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

CİMBOM ÜSTÜN
, DG ile 'de 29. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Yiğidolar kazandı. 5 maç ise beraberlikle bitti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanırken, 'taki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

HÜCUM PLANLARI DEĞİŞTİ
Fatıh Terim, Ankaragücü maçında galibiyeti getiren 'i bu kez forvete koydu ve bu nedenle tüm hücum organizasyonları değişti. Kanatlarda oynatmayı düşündüğü Feghouli ve Emre Kılınç'tan orta yapmalarını değil, ceza sahasına yönelerek verkaça girmelerini ve mümkün olduğu kadar şut çekmelerini istedi. Saracchi'nin yokluğunda sol beke Linnes'i düşünen Terim, Norveçli'den Emre Kılınç'a destek atmasını talep etti.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

SİVAS'TA BEŞ EKSİK
Yığıdolar'da zorlu karşılaşma öncesinde tam 5 eksik var. Sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, , Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak olan isimler. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma düştüğü için bugün yok.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2
Teknik Direktörü Fatih Terim ile 'un hocası , bugüne kadar 9 , 1 de 'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

İŞTE - MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Robin, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Claudemir, Fayçal, Gradel, Kayode

Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Linnes, Feghouli, Taylan, Etebo, Belhanda, Emre, Babel

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Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i
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