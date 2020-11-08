Galatasaray Sivasspor karşısında seri peşinde! İşte Aslan'ın 11'i

HÜCUM PLANLARI DEĞİŞTİ

Fatıh Terim, Ankaragücü maçında galibiyeti getiren Ryan Babel'i bu kez forvete koydu ve bu nedenle tüm hücum organizasyonları değişti. Kanatlarda oynatmayı düşündüğü Feghouli ve Emre Kılınç'tan orta yapmalarını değil, ceza sahasına yönelerek verkaça girmelerini ve mümkün olduğu kadar şut çekmelerini istedi. Saracchi'nin yokluğunda sol beke Linnes'i düşünen Terim, Norveçli'den Emre Kılınç'a destek atmasını talep etti.