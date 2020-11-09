Şenol Güneş'ten Arda Turan açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan ile ilgili de konuşan Güneş, tecrübeli futbolcu için milli takıma sinyalleri verdi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Daha önce genel bir bilgilendirme yaptım. Herkesi takip ediyoruz. Sahneye çıktığımızda değil, sahneden önce de çalışanlarız. Caner de uzun zamandır takip ettiğim, kulüp takımındayken almadığım, milli takımda aldığım bir oyuncu. Başarılı da olacaktır inşallah.

"ARDA TURAN'I DEĞERLENDİRİRİZ"

Arda Turan da Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Bizim de istemediğimiz bir şekilde düşüşe geçti. Küllerinden doğmak istiyor, başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olursa, bizim de ihtiyacımız olursa değerlendiririz. Caner ve Arda farklı oyuncular. İhtiyacımız olursa değerlendiririz.

Taylan, Erzurum'dayken takip ettiğimiz bir oyuncu. Bizim düşüncemiz içinde olan bir oyuncu ama başka arkadaşlarımız var onları değerlendiriyoruz. Sadece bunlar değil yurt içinde ve yurt dışında oyuncularımız var. Başka oyuncular varsa alabiliriz. Kulüplerimize, hocalarımıza söylüyorum; Elinizde varsa çok iyi bir sol bek, değerlendirmek istiyorum. Bazı oyuncular var görüyorum, sol bek denenir mi diye. 10 yılı kapatmak istiyorum."

"KULÜPLERDE SOL BEK VARSA DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sol bek pozisyonu için kulüplere ve Süper Lig takımlarını çalıştıran teknik direktörlere çağrıda bulunarak,



"Kulüplere ve hocalara söylüyorum. Ellerinde çok iyi sol bek varsa onları değerlendirmek istiyorum. Stoper mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir.



Bütün oyunculara kapımız açık. Bu milli takım benim değil, hepimizin. Üzüntüyü de sevinci de birlikte paylaşıyoruz. Sevinçleri daha çok yaşamamız dileğimiz.



Zamanı geldiği zaman ve ihtiyaç olunca bütün oyuncularımıza kapımız açık. Caner Erkin gibi uzun süre sonra gelen arkadaşlarımız da var. Caner'in bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hem oyuncu yetenekleri hem de gençlere örnek olması açısından" diye konuştu.