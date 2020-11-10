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’nın mesaisi başlıyor

Üç yıllık anlaşma sağlanan teknik direktör , bugün ’a gelecek. Yarın düzenlenecek imza töreninin ardından da takımla idmana çıkacak

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
Abdullah Avcı’nın Trabzonspor mesaisi başlıyor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi için geri sayım başladı. Üç yıllık anlaşılan tecrübeli çalıştırıcı bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek ve yarın da imza töreninin ardından ilk idmanına çıkacak. Ancak milliler ve sakat Abdülkadir Ömür ile birlikte 9 ismin takımla çalışamayacak olması Avcı'nın planlarını biraz da olsa bozdu.

YARDIMCILARINI BİR GÜN ÖNCE GÖNDERDİ
Tecrübeli teknik adam, ekibini ise bir gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için Trabzon'a gönderdi. Avcı'nın ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol dün Trabzon'a geldi.



ABDÜLKADİR 10 GÜN SONRA DÖNECEK
Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve MR sonucuna göre esneme meydana geldiği tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı. Oyuncunun milli aradan sonraki ilk maça yetiştirilmesine çalışılacak. Sakatlandığında ameliyat olduğu dizinde şiddetli ağrı hisseden ve oldukça korkan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının beklenildiğinden iyi çıkması sonucu oyuncu rahat bir nefes aldı. Tedaviye olumlu yanıt vermesi durumunda 10 gün içerisinde takımla antrenman yapabilecek seviyeye gelebileceği öğrenildi.

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Abdullah Avcı’nın Trabzonspor mesaisi başlıyor
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