Abdullah Avcı’nın Trabzonspor mesaisi başlıyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi için geri sayım başladı. Üç yıllık anlaşılan tecrübeli çalıştırıcı bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek ve yarın da imza töreninin ardından ilk idmanına çıkacak. Ancak milliler ve sakat Abdülkadir Ömür ile birlikte 9 ismin takımla çalışamayacak olması Avcı'nın planlarını biraz da olsa bozdu.Tecrübeli teknik adam, ekibini ise bir gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için Trabzon'a gönderdi. Avcı'nın ekibinde yer alandün Trabzon'a geldi.Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve MR sonucuna göre esneme meydana geldiği tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı. Oyuncunun milli aradan sonraki ilk maça yetiştirilmesine çalışılacak. Sakatlandığında ameliyat olduğu dizinde şiddetli ağrı hisseden ve oldukça korkan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının beklenildiğinden iyi çıkması sonucu oyuncu rahat bir nefes aldı. Tedaviye olumlu yanıt vermesi durumunda 10 gün içerisinde takımla antrenman yapabilecek seviyeye gelebileceği öğrenildi.