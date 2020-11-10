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Zlatko Dalic'ten sözleri!

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde oynayacağı ve maçları öncesi Hırvatistan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan , Beşiktaşlı yıldız hakkında da konuştu. İşte Dalic'in sözleri...

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 19:40 Son Güncelleme: 10.11.2020 19:47 ABONE OL
Zlatko Dalic'ten Domagoj Vida sözleri!

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yarın kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, yarın Türkiye ile oynanacak özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini söyleyen Zlatko Dalic, "Özellikle Türkiye'nin Almanya ile yaptığı maçtan sonra karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha fark ettik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçla ilgili tek üzüntüm, maçta seyirci olmayacak olması" diye konuştu.

"ÇOK KALİTELİ BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİPLER"
Kadrodaki oyuncular hakkında da konuşan Zlatko Dalic, "Bazı oyuncuları kadroya dahil etmek zorunda kaldım. Çünkü dünyanın her tarafını pandemi süreci sardı. Bazı oyuncularımız pozitif sonuçla bize başvurdular. 7 gün içinde 3 maç yapacağız. Bu boşluğu doldurmam gerekiyordu. O nedenle sonradan kadromuza oyuncular dahil ettik Meljnak ve Vida'nın performansından memnunum. Burada ülkemizi iyi temsil ettiklerini düşünebiliriz. Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var; Burak ve Zeki var. İtalya'da oynayan oyuncularınız var. Türk Milli Takımı, özellikle Sırbistan ve Rusya maçıyla kalitelerini gözümde canlandırmış oldu. Bunun yanında çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Bu da onlar için ayrı bir şans. Türkiye, tecrübeli ve başarıdan başarıya koşan bir teknik direktöre sahip. Her iki millet kendi zaferleri için mücadele edecek. Böyle güzel bir stadyumun olması da milli takımına ayrıcalık tanıyor" ifadelerini kullandı.

"VIDA'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"
"Vida benim en değerli oyuncularımdan bir tanesi" diyen Dalic, "Bazen gerektiği gibi oynayamıyor ama ondan çok büyük beklentilerim var. Benim için Beşiktaş da çok büyük bir kulüp. Bence doğru bir kulübü seçtiğin düşünüyorum. Buradaki performansından memnunum, yarın da ondan çok büyük şeyler bekliyorum. En iyi oyuncularımdan bir tanesi. Performansıyla bizi etkileyecektir. Bazen düşüşler yaşayabilir, Vida takım kaptanımız gibi onun da performansından da memnunum" açıklamasında bulundu.

Hırvatistan Milli Takımı, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Zlatko Dalic'ten Domagoj Vida sözleri!
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