Gerçek gücümüzü görmek istiyoruz

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.Ligi'nden çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor.Daha önce Almanya'yla oynadık, Belçika'yla da oynayabiliriz ilerleyen dönemde.çağırdığımız oyuncuların bizce farkı yok.Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız yoksa kimse sizi duvarın üstünden atmaz.her oyuncuyu düşünürüz. Kamuoyunun beklediğini değil herkesin içine sineni yapacağız.Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama bu maçta çağırdık. Hırvatistan maçında Uğurcan ile başlayıp belki Altay'ı da koyarım.Yılmaz Lille'de goller atıyor. Vedat'ı beğeniyorum, Sörloth da öyle ama golü bırakın oynamakta zorlanıyorlar.dışındaki oyuncularımız sadece kendilerini temsil etmiyor, yeni nesillere örnek oluyor. Sorumlulukları var. Takım içinde bu sorumlulukları olan ağabeyler de var. Bu takımın bir iskeleti var ama bunları geçen her oyuncuya kapımız açıktır.Son 15 karşılaşmadaÖzel maçta bugün Hırvatistan karşısına çıkacak olan A Mili Takım, çıktığı son 15 karşılaşmada sadece iki kez yenilgi yüzü gördü. Ayyıldızlı ekip, Macaristan ve İzlanda'ya karşı üstünlük sağlayamazken, bu süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Millilerimiz Fransa, Almanya gibi ülkelere karşı mağlup olmadı.Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmandaile karşı karşıya gelecek.