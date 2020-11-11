Gerçek gücümüzü görmek istiyoruz

Şenol Güneş, “Daha yukarılara çıkmak için güçlü takımlarla maçlar oynamalıyız. Futbolcuların belli bir seviyeyi geçmesini istiyorum. Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız yoksa kimse sizi duvarın üstünden atmaz.” dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2020ABONE OL
AMilli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine Atatürk'ü anarakbaşlayan tecrübeliçalıştırıcı şunları söyledi: ULUSLAR Ligi'nden çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor. Oynayacak tüm arkadaşlarınkendi durumlarınıgörmeleri için,daha yukarılara çıkmakiçin güçlü takımlarla oynamamızgerekiyor. Daha önce Almanya'yla oynadık, Belçika'yla da oynayabiliriz ilerleyen dönemde. Futbolcularıngüçlerini görmesive belli bir seviyeyi geçmesiniistiyorum. BURAYA çağırdığımız oyuncuların bizce farkı yok. Çekirdek kadro oluşturmayaçalışıyoruz amabunları geçebilecek oyuncularınbu dönemlerde iyiişler yapması gerekiyor. Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız yoksa kimse sizi duvarın üstünden atmaz.
HERKESİN İÇİNE SİNENİ YAPACAĞIZ KADRODA her oyuncuyu düşünürüz. Kamuoyunun beklediğini değil herkesin içine sineni yapacağız. ALTAY Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama bu maçta çağırdık. Hırvatistan maçında Uğurcan ile başlayıp belki Altay'ı da koyarım. BURAK Yılmaz Lille'de goller atıyor. Vedat'ı beğeniyorum, Sörloth da öyle ama golü bırakın oynamakta zorlanıyorlar. YURT dışındaki oyuncularımız sadece kendilerini temsil etmiyor, yeni nesillere örnek oluyor. Sorumlulukları var. Takım içinde bu sorumlulukları olan ağabeyler de var. Bu takımın bir iskeleti var ama bunları geçen her oyuncuya kapımız açıktır.
Son 15 karşılaşmada
SADECE İKİ YENİLGİ
Özel maçta bugün Hırvatistan karşısına çıkacak olan A Mili Takım, çıktığı son 15 karşılaşmada sadece iki kez yenilgi yüzü gördü. Ayyıldızlı ekip, Macaristan ve İzlanda'ya karşı üstünlük sağlayamazken, bu süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Millilerimiz Fransa, Almanya gibi ülkelere karşı mağlup olmadı.
MİLLİLERİN ÖNÜNDE ZORLU MAÇLAR VAR
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.