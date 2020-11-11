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Gerçek gücümüzü görmek istiyoruz

, “Daha yukarılara çıkmak için güçlü takımlarla maçlar oynamalıyız. Futbolcuların belli bir seviyeyi geçmesini istiyorum. Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız yoksa kimse sizi duvarın üstünden atmaz.” dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 ABONE OL
Gerçek gücümüzü görmek istiyoruz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine Atatürk'ü anarak başlayan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:
ULUSLAR Ligi'nden çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor. Oynayacak tüm arkadaşların kendi durumlarını görmeleri için, daha yukarılara çıkmak için güçlü takımlarla oynamamız gerekiyor. Daha önce Almanya'yla oynadık, Belçika'yla da oynayabiliriz ilerleyen dönemde. Futbolcuların güçlerini görmesi ve belli bir seviyeyi geçmesini istiyorum.
BURAYA çağırdığımız oyuncuların bizce farkı yok. Çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz ama bunları geçebilecek oyuncuların bu dönemlerde iyi işler yapması gerekiyor. Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız yoksa kimse sizi duvarın üstünden atmaz.

HERKESİN İÇİNE SİNENİ YAPACAĞIZ
KADRODA her oyuncuyu düşünürüz. Kamuoyunun beklediğini değil herkesin içine sineni yapacağız.
ALTAY Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama bu maçta çağırdık. Hırvatistan maçında Uğurcan ile başlayıp belki Altay'ı da koyarım.
BURAK Yılmaz Lille'de goller atıyor. Vedat'ı beğeniyorum, Sörloth da öyle ama golü bırakın oynamakta zorlanıyorlar.
YURT dışındaki oyuncularımız sadece kendilerini temsil etmiyor, yeni nesillere örnek oluyor. Sorumlulukları var. Takım içinde bu sorumlulukları olan ağabeyler de var. Bu takımın bir iskeleti var ama bunları geçen her oyuncuya kapımız açıktır.
Son 15 karşılaşmada

SADECE İKİ YENİLGİ
Özel maçta bugün Hırvatistan karşısına çıkacak olan A Mili Takım, çıktığı son 15 karşılaşmada sadece iki kez yenilgi yüzü gördü. Ayyıldızlı ekip, Macaristan ve İzlanda'ya karşı üstünlük sağlayamazken, bu süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Millilerimiz Fransa, Almanya gibi ülkelere karşı mağlup olmadı.

MİLLİLERİN ÖNÜNDE ZORLU MAÇLAR VAR
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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