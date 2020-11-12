Her zaman yanındayım

Süper Lig'e istediği girişi yapamayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a tam destek verdi. Özellikle milli ara sonrasıvemaçlarını düşünen Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'yle kulüp arasında adeta mekik dokuyarak, teknik direktörünü bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yalçın ile de görüşen Başkan, son dönemdeki tartışmalara takılmamasını istedi. İKİ GALİBİYET İLAÇ OLURBaşarılı olacağına inandıklarını ve iki maçtan alınacak güzel sonuçlarla daha farklı şeylerin konuşulmaya başlanacağını belirten Başkan, Sergen Yalçın'a sonuna kadar kendisinin yanında olduğunu iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu tavrının da Yalçın'ı mutlu ettiği ve motivasyon sağladığı kaydedildi.milli aradan sonra Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor ile oynayacağı 4 maçlık zorlu bir seri bekliyor. Başkan Çebi de, takımın bu maçlara hazır olabilmesi için erken önlem alıyor. Çebi, hem camiada tartışılmaya başlanan hocasına sahip çıkıyor hem de milli ara vurgusu ile Sergen Yalçın ve takıma damesajını veriyor. Beşiktaş bu zorlu seriyi atlatır mı? Her şey mümkün. Fenerbahçe'yi de yenebilir, Başakşehir'i de…Sergen Yalçın da bunu gerçekleştirirse bu dönemden güçlenerek çıkar. Aksi halde yara alır…