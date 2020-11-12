Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'dan Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza

'dan 'na 2 maç ceza

(), FK maçında rakibine yaptığı hareketi nedeniyle Beşiktaşlı 'na 2 maç men cezası verdi.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:26 Son Güncelleme: 12.11.2020 17:52 ABONE OL
PFDK'dan Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK maçında rakibine yaptığı hareketi nedeniyle Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi.

19 yaşındaki kaleci, Süper Lig'in 9. ve 10. haftalarında oynanacak Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

PFDK, Gençlerbirliği'nin Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mattias Erik Johansson'u ise 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para ile cezalandırdı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK, ayrıca Aytemiz Alanyaspor'un güney kale arkası loca tribünü C ve D, MKE Ankaragücü'nün batı loca tribünü 32 ve 37. bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki ev sahibi olacakları maç için bloke edilmesini kararlaştırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor 26 bin, Ümraniyespor 12 bin, Royal Hastanesi Bandırmaspor 4 bin 500, Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason ise 3 maç men ve 13 bin lira para cezası aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse karşı adeta bir kalkan niteliğinde: İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
Son dakika haberleri: İzmir depreminin ardından uzman isimden korkutan uyarı! 7.8 şiddetinde deprem…
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA: Uzmanlardan büyük İstanbul depremi ile ilgili kritik uyarı! En riskli iki ilçe açıklandı, bu tehlikeye dikkat!
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları: Güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Kasım bugün ne kadar?
Son dakika haberler: CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! Soruşturma açıldı
Perihan Savaş paylaştı: Sözün bittiği yerdeyim…Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı!
SON DAKİKA- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili Bakanlık'tan flaş karar! Hangi şehirlerde sigara içme yasağı var ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ilan edildi?
SON DAKİKA HABERİ: Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama Koronavirüs maske kullanırken yapılan bu hata yüzünden bulaşıyor...
Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'dan Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA