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’i bile geçemedi!

’de son dört haftadır gol bulamayan Samatta’nın performansı tartışma konusu. ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper 'in bile gerisinde kaldı

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 12.11.2020 ABONE OL
Serdar Aziz’i bile geçemedi!
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor karşısında aldığı yenilgi ile hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de Mbwana Ally Samatta'nın performansı eleştiri konusu oldu. Son dört haftadır gole hasret olan 27 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez kaleciyle karşı karşıya pozisyonu gole çeviremezken, bu alanda takım arkadaşı Papiss Cisse ile birlikte ligin zirvesinde yer aldı. İki oyuncu toplamda 10 kez net pozisyonları değerlendiremedi.

CEZA SAHASINDA TOPA DOKUNAMADI
İstenileni veremeyen ve takımın hücum futbolu oynadığı maçlarda bile topla buluşmakta güçlük çeken Samatta, özellikle Konyaspor mücadelesinde dikkatleri üzerine çekti. Tanzanyalı oyuncu, sarı-lacivertli ekip ceza sahasında 36 kez topla buluşmasına rağmen sadece 3 kez topa dokunabildi. Son dört maçta kendisine 139 kez kanat ortası yapılan Samatta, bir kez bile topu ağlara gönderemedi.

ŞUT PERFORMANSIYLA LİGDE 18. SIRADA
Ligin iyi orta saha hatlarından birinin önünde oynamasına rağmen gol yollarında etkisiz kalan Samatta'nın şut karnesi ise takımın stoperi Serdar Aziz'in gerisinde kaldı. Maç başına 1.8 gibi düşük bir şut performansına sahip olan Samatta, ligde 18. sırada bulunurken, Serdar Aziz ise 2.0 olan şut ortalamasıyla ligin 12. sırasında yer alıyor.

GENÇLER'E KARŞI SAHADA
Samatta'dan gelen sakatlık haberi F.Bahçe'de teknik heyeti ürküttü ancak korkulan senaryo gerçekleşmedi. Konya maçında sakatlık yaşayan ve Milli Takım'dan affını isteyen yıldız oyuncu, Kartepe'de kamp yapan Tanzanya Milli Takımı'nın doktorları tarafından da kontrol edildi ve Tunus maçında oynamaması kararı alındı. Ancak Samatta'nın durumu korkulacak seviyede değil. Arka adalesinde problem olan ve sadece düz koşu yapan Tanzanyalı yıldız, bir aksilik olmazsa Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek.

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Serdar Aziz’i bile geçemedi!
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