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Son dakika: 'la yollar ayrılıyor mu? açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı , 'ın görevine son vereceği yönündeki iddiaları yalanladı. Çebi, " ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek." dedi.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 13:12 Son Güncelleme: 12.11.2020 13:31 ABONE OL
Son dakika: Sergen Yalçın'la yollar ayrılıyor mu? Ahmet Nur Çebi açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çebi, alınan başarısız sonuçlardan dolayı Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı iddialarına net cevap verdi. Deneyimli Başkan, Yalçın ile devam edeceklerini ifade etti.

Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Sergen Hoca ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. İkimizin amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun.

İkincilik tabii ki başarılı değildir. Bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamın da futbolcuların da hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz. 1-2 yenilgi bizi hedeften saptıramaz.

Transferleri biz yaptık. Beraber yaptık. Hocanın, başkanın, yöneticinin, scout ekibinin olmadığı bir süreç yaşamadık. Hocamızın istediklerinin bazılarını alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği oyuncuları almadık."

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Son dakika: Sergen Yalçın'la yollar ayrılıyor mu? Ahmet Nur Çebi açıkladı
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