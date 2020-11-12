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- maçı oynanacak mı? İşte 'nın talimatı

A , dün akşam Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 3-3 biten mücadelenin önüne geçen olay ise Hırvatistan forması giyen 'ın deneyimli stoperi Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkması oldu. Sonucu devre arasında alan Hırvat ekibi, Vida'yı oyundan aldı ancak iki ülkenin de bir sonraki maçlarına çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu. Peki bu durum - müsabakasını etkileyecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:17 Son Güncelleme: 12.11.2020 09:18 ABONE OL
Türkiye-Rusya maçı oynanacak mı? İşte UEFA'nın talimatı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık maçına çıktı.

3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın önüne geçen olay ise Beşiktaş forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıydı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda, Türkiye maçı öncesi yapılan testlerin tamamı negatif çıksa da, ekibe İsveç maçı için yapılan testlerde Vida'nın pozitif çıktığı açıklandı.

Test sonuçları takıma ulaşır ulaşmaz, tecrübeli futbolcu devre arasında oyundan alınırken, A Milli Takım'da da bazı oyuncular Vida ile temas ettiği için teste sokuldu. Öte yandan bu olayın 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynanacak mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

1'İ KALECİ 13 FUTBOLCU NEGATİF OLMAK ZORUNDA

Hırvat basınından 24sata'da yer alan haberlere göre UEFA, oynanacak maçlardan 2 gün önce yapılan testleri dikkate alıyor.

Buna göre Hırvatistan Milli Takımı, İsveç ile 14 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maç için tekrar teste girdi. Yine kurallar gereği takımda en az 1'i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun negatif çıkması halinde İsveç maçı oynanacak.

Dolayısıyla, Hırvatistan'dan 1 gün sonra maça çıkacak olan A Milli Takım'da da aynı şekilde en az 1'i kaleci 13 futbolcunun negatif çıkması halinde Rusya mücadelesinin oynanmasında bir engel bulunmuyor. (Fotomaç)

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Türkiye-Rusya maçı oynanacak mı? İşte UEFA'nın talimatı
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