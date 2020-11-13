Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Avusturya ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-2 kazandı.

Maça tutuk başlayan Ümit Milliler, 36. dakikada Arase'nin golüne engel olamayarak ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Ay-Yıldızlılar, 64'te Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağladı. 81'de bir kez daha sahne alan Halil, attığı golle Ümit Milliler'i öne geçirdi: 2-1.

HALİL 90+2'DE ÜÇ PUANI GETİRDİ!

89'da Wolf'ün frikikten attığı golle skor 2-2'ye gelse de son sözü gecenin kahramanı Halil söyledi. Yıldız isim 90+2'de attığı golle takımımızı 3 puana taşıyan isim oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ümit Milliler, 6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta 9 maç sonunda 10 puana ulaştı. 2. sırada yer alan Avusturya ise 15 puanda kaldı. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

GOL | Türkiye 0-1 Avusturya GOL | Türkiye 1-1 Avusturya GOL | Türkiye 2-1 Avusturya GOL | Türkiye 2-2 Avusturya GOL | Türkiye 3-2 Avusturya