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'yı uzatmalarda devirdik! 3-2 Avusturya

, U21 3'üncü Grup'ta çıktığı 9. maçta 'da 'yı ağırladı. Milliler, Halil Dervişoğlu'nun hat trick yaptığı maçta Avusturya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 19:57 Son Güncelleme: 13.11.2020 22:24 ABONE OL
Avusturya'yı uzatmalarda devirdik! Türkiye 3-2 Avusturya

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Avusturya ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-2 kazandı.

Maça tutuk başlayan Ümit Milliler, 36. dakikada Arase'nin golüne engel olamayarak ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Ay-Yıldızlılar, 64'te Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağladı. 81'de bir kez daha sahne alan Halil, attığı golle Ümit Milliler'i öne geçirdi: 2-1.

HALİL 90+2'DE ÜÇ PUANI GETİRDİ!
89'da Wolf'ün frikikten attığı golle skor 2-2'ye gelse de son sözü gecenin kahramanı Halil söyledi. Yıldız isim 90+2'de attığı golle takımımızı 3 puana taşıyan isim oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ümit Milliler, 6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta 9 maç sonunda 10 puana ulaştı. 2. sırada yer alan Avusturya ise 15 puanda kaldı. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

GOL | Türkiye 0-1 Avusturya GOL | Türkiye 1-1 Avusturya GOL | Türkiye 2-1 Avusturya GOL | Türkiye 2-2 Avusturya GOL | Türkiye 3-2 Avusturya

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Avusturya'yı uzatmalarda devirdik! Türkiye 3-2 Avusturya
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